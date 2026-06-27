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  4. The child in your womb is not mine; I will get a DNA test done: Pregnant woman commits suicide due to husband-s harassment
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Saturday, 27 June 2026 (13:23 IST)

నీ కడుపులో వున్నది నా బిడ్డ కాదు, డీఎన్ఎ టెస్ట్ చేపిస్తా: భర్త వేధింపులకు గర్భిణి ఆత్మహత్య

Pregnant woman
BY: ఐవీఆర్
Publish: Sat, 27 Jun 2026 (13:23 IST) Updated: Sat, 27 Jun 2026 (13:27 IST)
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గర్భిణికి భర్త వేధింపులు
ఇటీవలి కాలంలో అనుమానం పెనుభూతమై ఎందరో జీవితాలను చిదిమేస్తోంది. తెలంగాణలోని అల్లాదుర్గంలో దారుణం జరిగింది. 5 నెలల గర్భిణి భర్త వేధింపులు తాళలేక ఆత్మహత్య చేసుకుని బలవన్మరణం చెందింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
 
అల్లాదుర్గం పోలీసు స్టేషను పరిధిలోని గడిపెద్దాపూర్ గ్రామంలో గాజుల అభిలాష్, సుస్మిత నివాసం వుంటున్నారు. 5 నెలల క్రిందట సుస్మిత గర్భవతి అయ్యింది. ఐతే ఆ గర్భానికి తను కారణం కాదనీ, వేరవరో అంటూ అభిలాష్ తన భార్యను వేధించడం మొదలుపెట్టాడు. తన కడుపులో వున్నది నీ బిడ్డే అని సుస్మిత ఎంతగా బ్రతిమాలినా అతడు వినలేదు.
 
డిఎన్ఎ టెస్టు చేపిస్తానంటూ మొండికేసి ఆమెను తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురి చేసాడు. దీనితో సుస్మిత తీవ్ర మనస్థాపానికి గురై గురువారం రాత్రి ఇంట్లో ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. తమ కుమార్తె మృతికి భర్త అభిలాష్, అత్తశశిరేఖలే కారణమని సుస్మిత తల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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ఐవీఆర్

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