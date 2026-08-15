పిల్లల ఆన్లైన్ భద్రతకు సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు ఒక బలమైన సందేశం: చందన మారిపల్లి
పిల్లల గౌరవం, భద్రత, హక్కులను డిజిటల్ ప్రపంచంలో కూడా కాపాడేందుకు మరింత బలమైన న్యాయపరమైన రక్షణ అవసరమని స్పష్టం చేసిన గౌరవనీయ సుప్రీంకోర్టుకు నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. పిల్లలపై లైంగిక దోపిడీకి సంబంధించిన మెటీరియల్ను కేవలం “ఆన్లైన్ కంటెంట్”గా చూడకుండా, దాని వెనుక ఉన్న పిల్లలపై జరిగిన తీవ్రమైన నేరాన్ని గుర్తించిన న్యాయస్థానం వైఖరి ఎంతో ప్రశంసనీయం.
సుప్రీంకోర్టు 2024లో Just Rights for Children Alliance v. S. Harish కేసులో, పిల్లల లైంగిక దోపిడీకి సంబంధించిన మెటీరియల్ను చూడటం, నిల్వ చేయడం, కలిగి ఉండటం వంటి చర్యలపై POCSO చట్టం మరియు IT Act కింద ఉన్న నేరపరమైన బాధ్యతను స్పష్టం చేసింది. అలాగే “Child Pornography” అనే పదానికి బదులుగా Child Sexual Exploitative and Abuse Material (CSEAM) అనే పదాన్ని ఉపయోగించాల్సిన అవసరాన్ని న్యాయస్థానం గుర్తించింది.
ఈ తీర్పు ఒక ముఖ్యమైన సందేశాన్ని ఇస్తోంది. పిల్లలపై జరిగిన లైంగిక దోపిడీని రికార్డు చేసిన కంటెంట్ను చూడటం లేదా దాచుకోవడం కూడా ఆ నేరం కొనసాగడానికి డిమాండ్ను పెంచుతుంది. కాబట్టి ఇలాంటి కంటెంట్ను షేర్ చేయడం, డౌన్లోడ్ చేయడం, నిల్వ చేయడం లేదా ఇతరులకు పంపడం పట్ల సమాజం ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చూపకూడదు.
ఆన్లైన్ గ్రూమింగ్ కొత్త ప్రమాదం
సోషల్ మీడియా, ఆన్లైన్ గేమ్స్, మెసేజింగ్ యాప్స్, స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ల వినియోగం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో పిల్లలు కొత్త రకాల ఆన్లైన్ ప్రమాదాలను ఎదుర్కొంటున్నారు. మొదట స్నేహం పేరుతో పరిచయం పెంచడం, నమ్మకం సంపాదించడం, వ్యక్తిగత ఫొటోలు లేదా వీడియోలు పంపాలని ఒత్తిడి చేయడం, అనంతరం వాటితో బెదిరించడం వంటి Online Grooming ఘటనలు పెరుగుతున్నాయి.
మరోవైపు పిల్లల ఫొటోలను మార్ఫింగ్ చేసి నకిలీ సోషల్ మీడియా ఖాతాల ద్వారా ప్రచారం చేయడం, వాటిని లైంగిక కంటెంట్గా మార్చడం వంటి ఘటనలు కూడా ఆన్లైన్ దోపిడీ తీవ్రతను తెలియజేస్తున్నాయి.
ప్లాట్ఫారమ్ల బాధ్యత పెరగాలి
పిల్లల ఆన్లైన్ భద్రత కేవలం తల్లిదండ్రులు, పాఠశాలలు లేదా పోలీసుల బాధ్యత మాత్రమే కాదు. సోషల్ మీడియా సంస్థలు, ఇంటర్మీడియరీలు, గేమింగ్ మరియు స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లు కూడా తమ బాధ్యతను సమర్థంగా నిర్వర్తించాలి.
పిల్లలకు కలిగే ప్రమాదాలను తమ అల్గారిథమ్లు, ఉత్పత్తులు, సేవల స్థాయిలో ముందుగానే గుర్తించి నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలి. వయస్సు ధృవీకరణ, స్వతంత్ర చైల్డ్-సేఫ్టీ ఆడిట్లు, ప్రమాదకర కంటెంట్ను వేగంగా గుర్తించడం, అవసరమైన సమాచారాన్ని భద్రపరచడం, చట్టం ప్రకారం సంబంధిత అధికారులకు నివేదించడం వంటి వ్యవస్థలను మరింత బలోపేతం చేయాలి.
తల్లిదండ్రులు, పాఠశాలలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి
పిల్లలకు కేవలం మొబైల్ లేదా సోషల్ మీడియాను ఉపయోగించవద్దని చెప్పడం మాత్రమే పరిష్కారం కాదు. డిజిటల్ ప్రపంచంలో ఎదురయ్యే ప్రమాదాలపై వారికి అవగాహన కల్పించాలి. అపరిచితులతో వ్యక్తిగత సమాచారం పంచుకోకూడదని, వ్యక్తిగత ఫొటోలు లేదా వీడియోలు పంపకూడదని, ఎవరైనా బెదిరించినా భయపడకుండా తల్లిదండ్రులు లేదా నమ్మకమైన పెద్దలకు వెంటనే చెప్పాలని పిల్లలకు నేర్పాలి. అనుమానాస్పద CSEAM కనిపించినప్పుడు చూసి ఆసక్తి చూపకూడదు, షేర్ చేయకూడదు, డౌన్లోడ్ చేయకూడదు, వెంటనే రిపోర్ట్ చేయాలి.
డిజిటల్ ఆధారాల సంరక్షణ కీలకం
ఆన్లైన్ బాలల లైంగిక దోపిడీ కేసుల్లో IP చిరునామాలు, ఖాతా వివరాలు, URLలు, లాగ్లు, మెటాడేటా వంటి డిజిటల్ ఆధారాలు దర్యాప్తులో కీలకంగా ఉంటాయి. అందువల్ల బాధిత కుటుంబాలు లేదా ప్రజలు ఆధారాలను తమంతట తాము ఫార్వర్డ్ చేయకుండా, వాటిని నాశనం చేయకుండా, వెంటనే సంబంధిత పోలీసు లేదా అధికారిక రిపోర్టింగ్ వ్యవస్థకు సమాచారం అందించాలి. భారతదేశంలో సైబర్ ఫోరెన్సిక్ సామర్థ్యాన్ని, శిక్షణను పెంచుతున్నప్పటికీ, ఆన్లైన్ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత దానిని సమర్థవంతమైన దర్యాప్తు, బాధిత పిల్లల గుర్తింపు, రక్షణ మరియు న్యాయపరమైన చర్యలకు తీసుకెళ్లడం అత్యంత ముఖ్యమైన తదుపరి దశ.
సుప్రీంకోర్టుకు కృతజ్ఞతలు
ఈ తీర్పు పిల్లల రక్షణకు సంబంధించి ప్రభుత్వం, పోలీసులు, డిజిటల్ సంస్థలు, పాఠశాలలు, తల్లిదండ్రులు, సమాజం అందరికీ ఒక స్పష్టమైన బాధ్యతను గుర్తుచేస్తోంది. పిల్లల హక్కులు భౌతిక ప్రపంచంలో ఎంత ముఖ్యమో, డిజిటల్ ప్రపంచంలో కూడా అంతే ముఖ్యమైనవి. పిల్లల గౌరవం, భద్రత, హక్కులను కేంద్రంగా ఉంచి, డిజిటల్ ప్రపంచంలో జవాబుదారీతనాన్ని బలోపేతం చేసిన గౌరవనీయ సుప్రీంకోర్టుకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు మరియు కృతజ్ఞతలు.
చూసినప్పుడు- షేర్ చేయొద్దు.
డౌన్లోడ్ చేయొద్దు.
వెంటనే రిపోర్ట్ చేయండి.
పిల్లల కోసం సురక్షితమైన డిజిటల్ ప్రపంచాన్ని నిర్మించడం మనందరి సమిష్టి బాధ్యత.
-చందన మారిపల్లి
సభ్యురాలు, తెలంగాణ రాష్ట్ర బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్