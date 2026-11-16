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  4. This is how my first interaction with Ramoji Rao took place: Union Home Minister Amit Shah, video
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Monday, 16 November 2026 (23:14 IST)

రామోజీరావు గారితో నా మొదటి పరిచయం అలా జరిగింది: కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, వీడియో

Amit Shah
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (23:16 IST)
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రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా రామోజీతో తొలి పరిచయాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. రామోజీతో తొలి పరిచయం గురించి చెబుతూ... ఆరోజు నరేంద్ర మోడిగారి ప్రమాణ స్వీకారం. నేను ఆ కార్యక్రమానికి వెళ్లేందుకు ఎదురుచూస్తున్నాను. అక్కడికి వెళ్లేందుకు కారు దొరకలేదు. ఇంతలో రామోజీరావు గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు కారులో వెళ్తూ నన్ను చూసి ఆపారు. కార్యక్రమానికి తమ కారు ఎక్కించుకుని తీసుకుని వెళ్లారు. అలా రామోజీగారితో తొలిసారి పరిచయం కలిగింది అని గుర్తు చేసుకున్నారు.
 
ఆంధ్ర రాష్ట్ర పండుగగా రామోజీరావు జయంతి
రామోజిరావు గారికే కాదు, దాదాపు 20 మంది తెలుగు ప్రముఖల జయంతి- వర్దంతులను రాష్ట్ర పండుగగా ప్రకటించారు ఈ సంవత్సరం. రామోజి రావు గారు చేసిన డొనేషన్స్ వరకే చూస్తే .. కొవిడ్ టైంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అత్యధిక డొనేషన్ 20 కోట్లు , హైదరాబాద్-విజయవాడ వరదలపుడు 10 కోట్లు, అమరావతికి 10 కోట్లు, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కొన్ని గ్రామాలని దత్తత తీసుకొని దాదాపు 10 కోట్ల పనులు, 55 స్కూల్స్ , 4 వృద్దాశ్రమాలు, ఇంకో వంద ఆశ్రమాలకి సాయం చేసారు.
 
అక్షయపాత్ర, LV ప్రసాద్ ఐ ఇనిస్టిట్యూట్, బసవతారకం హాస్పిటల్‌కి సాయాలు, రామోజి ఫౌండేషన్ ఇలా ఎన్నో. వేలాది మందికి ఉపాధితో పాటు.. ఇలా తెలుగువారి చాలా అవసరాల్లో అత్యంత ఎక్కువ సాయమందించిన వారిలో రామోజి గారు ముందు వరసలో వుంటారు. తెలుగు బాషాభివృద్దికి కృషి చేసిన వారిలో, తెలుగువారికి సాయమందించిన వారిలో, తెలుగువారికి అత్యధిక ఉపాధి కల్పించిన వారిలో రామోజి గారు ముందు వరసలో వుంటారు. దేశ రెండవ అత్యున్నత పురస్కారాన్ని అందుకున్న అతి కొద్దిమంది తెలుగువారిలో రామోజి గారు ఒకరు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలైన ETv, ETv2లో పనిచేసారు. స్వాతి సపరివారపత్రిక, సండే ఇండియన్ మ్యాగజైన్ల ఎడిటోరియర్ విభాగంలో పనిచేసారు. 2006 నుంచి వెబ్ దునియా తెలుగు సహ సంపాదకునిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. .... మరింత చదవండి
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