రామోజీరావు గారితో నా మొదటి పరిచయం అలా జరిగింది: కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, వీడియో
రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా రామోజీతో తొలి పరిచయాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. రామోజీతో తొలి పరిచయం గురించి చెబుతూ... ఆరోజు నరేంద్ర మోడిగారి ప్రమాణ స్వీకారం. నేను ఆ కార్యక్రమానికి వెళ్లేందుకు ఎదురుచూస్తున్నాను. అక్కడికి వెళ్లేందుకు కారు దొరకలేదు. ఇంతలో రామోజీరావు గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు కారులో వెళ్తూ నన్ను చూసి ఆపారు. కార్యక్రమానికి తమ కారు ఎక్కించుకుని తీసుకుని వెళ్లారు. అలా రామోజీగారితో తొలిసారి పరిచయం కలిగింది అని గుర్తు చేసుకున్నారు.
#RamojiRao గారిని First Time అనుకోకుండా కలిశా! Modi గారి Oath Ceremonyలో నా Car దొరక్కపోతే, Ramoji Rao గారు, Chandrababu గారు Lift ఇచ్చి Gujarat Bhavan దగ్గర Drop చేశారు. అలా మా పరిచయం మొదలైంది!” -@AmitShah @ncbn https://t.co/aNGeImFFu8— M9 NEWS (@M9News_) November 16, 2026
ఆంధ్ర రాష్ట్ర పండుగగా రామోజీరావు జయంతి
రామోజిరావు గారికే కాదు, దాదాపు 20 మంది తెలుగు ప్రముఖల జయంతి- వర్దంతులను రాష్ట్ర పండుగగా ప్రకటించారు ఈ సంవత్సరం. రామోజి రావు గారు చేసిన డొనేషన్స్ వరకే చూస్తే .. కొవిడ్ టైంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అత్యధిక డొనేషన్ 20 కోట్లు , హైదరాబాద్-విజయవాడ వరదలపుడు 10 కోట్లు, అమరావతికి 10 కోట్లు, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కొన్ని గ్రామాలని దత్తత తీసుకొని దాదాపు 10 కోట్ల పనులు, 55 స్కూల్స్ , 4 వృద్దాశ్రమాలు, ఇంకో వంద ఆశ్రమాలకి సాయం చేసారు.
అక్షయపాత్ర, LV ప్రసాద్ ఐ ఇనిస్టిట్యూట్, బసవతారకం హాస్పిటల్కి సాయాలు, రామోజి ఫౌండేషన్ ఇలా ఎన్నో. వేలాది మందికి ఉపాధితో పాటు.. ఇలా తెలుగువారి చాలా అవసరాల్లో అత్యంత ఎక్కువ సాయమందించిన వారిలో రామోజి గారు ముందు వరసలో వుంటారు. తెలుగు బాషాభివృద్దికి కృషి చేసిన వారిలో, తెలుగువారికి సాయమందించిన వారిలో, తెలుగువారికి అత్యధిక ఉపాధి కల్పించిన వారిలో రామోజి గారు ముందు వరసలో వుంటారు. దేశ రెండవ అత్యున్నత పురస్కారాన్ని అందుకున్న అతి కొద్దిమంది తెలుగువారిలో రామోజి గారు ఒకరు.