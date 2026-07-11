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Baby Cobras: మధురా నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలో నాగుపాము పిల్లలు (Video)
పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుమలలో గురువారం భారీ పాము కలకలం రేపింది. నారాయణగిరి ఉద్యానవన షెడ్ ప్రాంతంలో సుమారు 9 అడుగుల పొడవున్న జెర్రిపోతు పామును గమనించిన భక్తులు, స్థానికులు ఒక్కసారిగా భయాందోళనలకు గురయ్యారు. ఆ పామును సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టడంతో భక్తులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
Baby Cobras
తాజాగా హైదరాబాద్లోని మధురా నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలో శనివారం మూడు నాగుపాము పిల్లలు కనిపించాయి. సమాచారం ప్రకారం, ఆ పాము పిల్లలు అకస్మాత్తుగా పోలీస్ స్టేషన్లోకి రావడంతో సిబ్బందిలో ఆందోళన నెలకొంది. పోలీసులు వెంటనే 'ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్ సొసైటీ' సభ్యులకు సమాచారం అందించగా, వారు అక్కడికి చేరుకుని ఆ మూడు నాగుపాము పిల్లలను సురక్షితంగా పట్టుకున్నారు.
మధురానగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో నాగుపాము పిల్లలు!— ChotaNews App (@ChotaNewsApp) July 11, 2026
HYD: మధురానగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో నాగుపాము పిల్లలు కలకలం సృష్టించాయి. పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలోకి అకస్మాత్తుగా పాము పిల్లలు రావడంతో అక్కడున్న సిబ్బంది, ఆందోళనతో పరుగులు తీశారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు 'ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్ సొసైటీ'… pic.twitter.com/e5muQ1Uge4
కల్కి 2లో నటించనున్న సాయిపల్లవి?
టాలీవుడ్ అగ్రనటి సాయిపల్లవి కల్కి-2లో నటించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే సాయి పల్లవి కల్కి 2 షూటింగ్లో చేరడం గురించి ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు. ఎల్లమ్మ, మా ఇంటి బంగారం వంటి ప్రధాన తెలుగు ప్రాజెక్టులను తిరస్కరించిన తర్వాత, ఆమె చివరికి 'కల్కి 2'లో భాగమవుతుందో లేదోనని పరిశ్రమ వర్గాలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి.
director Ashok :భాగమతి దర్శకుడు అశోక్ పై కేసు నమోదు ?
నానితో పిల్ల జమిందార్, ఆదిసాయికుమార్ తో సుకుమారుడు, అనుష్క తో భాగమతి చిత్రాలు తీసిన దర్శకుడు ఇప్పుడు ఓ కేసును ఎదుక్కొంటున్నట్లు ఫిలిం నగర్ కథనాలు చెబుతున్నాయి. ఔత్సాహిక కళాకారుడిని హీరోగా సినీ పరిశ్రమకు పరిచయం చేస్తానని హామీ ఇచ్చి, అతని తల్లిదండ్రుల నుంచి రూ.3.5 కోట్లు తీసుకున్నారనే ఆరోపణలపై దర్శకుడు గుడ్లూరి అశోక్ బాబుపై కేసు నమోదైంది.
Varun Tej : వరుణ్ తేజ్ చిత్రం కొరియన్ కనకరాజు డేట్ ఫిక్స్
వరుణ్ తేజ్, మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న యూనిక్ హారర్-కామెడీ 'కొరియన్ కనకరాజు'తో అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంయుక్తంగా భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ చివరి దశలో ఉంది. ఇంతకుముందు విడుదలైన టైటిల్ గ్లింప్స్, హారర్, కామెడీ, కొరియన్ కల్చర్ ఎలిమెంట్స్ కూడిన ఈ చిత్రంలోని వినోదాత్మకంగా చూపిస్తూ భారీ బజ్ను సృష్టించింది. ఈ చిత్రంలోని ఫస్ట్ సింగిల్ 'కంసంనిదా' కూడా చార్ట్బస్టర్గా నిలిచింది.
రామ్ పోతినేని RAPO23 చిత్రానికి సామ్ సిఎస్ మ్యూజిక్
ఈ సినిమా షూటింగ్ షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. తాజాగా మేకర్స్ అదిరిపోయే అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఖైదీ, పుష్ప 2, మహా అవతార్ నరసింహ వంటి చిత్రాలకు అదిరిపోయే సౌండ్ ట్రాక్స్ అందించిన సామ్ సిఎస్ ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. #RAPO23లో సామ్ సిఎస్ చేరడంతో మ్యూజికల్ కూడా ఈ చిత్రం భారీ అంచనాలని నెలకొల్పింది. #RAPO23లో మ్యూజిక్ నెక్స్ట్ లెవల్ లో ఉండబోతోంది.