  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
  4. Three Baby Cobras Found at Hyderabad Police Station
Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 11 July 2026 (11:52 IST)

Baby Cobras: మధురా నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలో నాగుపాము పిల్లలు (Video)

Baby Cobras
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 11 Jul 2026 (11:52 IST)
google-news
Baby Cobras
పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుమలలో గురువారం భారీ పాము కలకలం రేపింది. నారాయణగిరి ఉద్యానవన షెడ్ ప్రాంతంలో సుమారు 9 అడుగుల పొడవున్న జెర్రిపోతు పామును గమనించిన భక్తులు, స్థానికులు ఒక్కసారిగా భయాందోళనలకు గురయ్యారు. ఆ పామును సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టడంతో భక్తులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. 
 
తాజాగా హైదరాబాద్‌లోని మధురా నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలో శనివారం మూడు నాగుపాము పిల్లలు కనిపించాయి. సమాచారం ప్రకారం, ఆ పాము పిల్లలు అకస్మాత్తుగా పోలీస్ స్టేషన్‌లోకి రావడంతో సిబ్బందిలో ఆందోళన నెలకొంది. పోలీసులు వెంటనే 'ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్ సొసైటీ' సభ్యులకు సమాచారం అందించగా, వారు అక్కడికి చేరుకుని ఆ మూడు నాగుపాము పిల్లలను సురక్షితంగా పట్టుకున్నారు.
About Writer
సెల్వి

కల్కి 2లో నటించనున్న సాయిపల్లవి?

కల్కి 2లో నటించనున్న సాయిపల్లవి?టాలీవుడ్ అగ్రనటి సాయిపల్లవి కల్కి-2లో నటించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే సాయి పల్లవి కల్కి 2 షూటింగ్‌లో చేరడం గురించి ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు. ఎల్లమ్మ, మా ఇంటి బంగారం వంటి ప్రధాన తెలుగు ప్రాజెక్టులను తిరస్కరించిన తర్వాత, ఆమె చివరికి 'కల్కి 2'లో భాగమవుతుందో లేదోనని పరిశ్రమ వర్గాలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి.

director Ashok :భాగమతి దర్శకుడు అశోక్ పై కేసు నమోదు ?

director Ashok :భాగమతి దర్శకుడు అశోక్ పై కేసు నమోదు ?నానితో పిల్ల జమిందార్, ఆదిసాయికుమార్ తో సుకుమారుడు, అనుష్క తో భాగమతి చిత్రాలు తీసిన దర్శకుడు ఇప్పుడు ఓ కేసును ఎదుక్కొంటున్నట్లు ఫిలిం నగర్ కథనాలు చెబుతున్నాయి. ఔత్సాహిక కళాకారుడిని హీరోగా సినీ పరిశ్రమకు పరిచయం చేస్తానని హామీ ఇచ్చి, అతని తల్లిదండ్రుల నుంచి రూ.3.5 కోట్లు తీసుకున్నారనే ఆరోపణలపై దర్శకుడు గుడ్లూరి అశోక్ బాబుపై కేసు నమోదైంది.

Varun Tej : వరుణ్ తేజ్ చిత్రం కొరియన్ కనకరాజు డేట్ ఫిక్స్

Varun Tej : వరుణ్ తేజ్ చిత్రం కొరియన్ కనకరాజు డేట్ ఫిక్స్వరుణ్ తేజ్, మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న యూనిక్ హారర్-కామెడీ 'కొరియన్ కనకరాజు'తో అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ సంయుక్తంగా భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ చివరి దశలో ఉంది. ఇంతకుముందు విడుదలైన టైటిల్ గ్లింప్స్, హారర్, కామెడీ, కొరియన్ కల్చర్ ఎలిమెంట్స్ కూడిన ఈ చిత్రంలోని వినోదాత్మకంగా చూపిస్తూ భారీ బజ్‌ను సృష్టించింది. ఈ చిత్రంలోని ఫస్ట్ సింగిల్ 'కంసంనిదా' కూడా చార్ట్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది.

రామ్ పోతినేని RAPO23 చిత్రానికి సామ్ సిఎస్ మ్యూజిక్

రామ్ పోతినేని RAPO23 చిత్రానికి సామ్ సిఎస్ మ్యూజిక్ఈ సినిమా షూటింగ్ షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. తాజాగా మేకర్స్ అదిరిపోయే అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఖైదీ, పుష్ప 2, మహా అవతార్ నరసింహ వంటి చిత్రాలకు అదిరిపోయే సౌండ్ ట్రాక్స్ అందించిన సామ్ సిఎస్ ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. #RAPO23లో సామ్ సిఎస్ చేరడంతో మ్యూజికల్ కూడా ఈ చిత్రం భారీ అంచనాలని నెలకొల్పింది. #RAPO23లో మ్యూజిక్ నెక్స్ట్ లెవల్ లో ఉండబోతోంది.

శ్రీకాంత్, లయ, రాజేంద్ర ప్రసాద్ కాంబినేషన్ లో మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్

శ్రీకాంత్, లయ, రాజేంద్ర ప్రసాద్ కాంబినేషన్ లో మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్తాజాగా మేకర్స్ రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేశారు. జూలై 17న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు ముందుకు రానుంది. రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ లో శ్రీకాంత్ వేంకటేశ్వర స్వామీ గెటప్ లో కనిపించడం అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఈ చిత్రంలో సునీల్, రఘుబాబు, అలీ, వెన్నెల కిశోర్, పృథ్వీ, బాబూ మోహన్ వంటి ప్రముఖ నటులు కీలక పాత్రల్లో అలరించబోతున్నారు.