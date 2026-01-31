హైదరాబాద్లో విషాద ఘటన - రైలు కిందపడి ముగ్గురు కుటుంబ సభ్యులు సూసైడ్
హైదరాబాద్ నగరంలో విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు రైలు కింద పడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. చర్లపల్లి - ఘట్కేసర్ రైల్వే స్టేషన్ మధ్య శనివారం తెల్లవారుజామున రైల్వే ట్రాక్పై మూడు మృతదేహాలు పడివుండటాన్ని గమనించిన గూడ్సు రైలు లోకో పైలెట్ వాకీటాకీ ద్వారా సమీపంలోని అధికారులకు సమాచారమిచ్చారు.
దీంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న రైల్వే పోలీసులు మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మృతులను బోడుప్పల్ ప్రాంతానికి చెందిన పిన్నంటి విజయశాంతి (38), విశాల్ రెడ్డి, తన రెడ్డిలుగా గుర్తించారు. విజయశాంతి తన ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి హైదరాబాద్ నగరంలో ఉంటుంది. ఆమె భ ర్త సురేందర్ రెడ్డి మాత్రం నెల్లూరులో ఉంటున్నారు. పైగా, చేతన ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతుండగా, విశాల్ రెడ్డి ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.