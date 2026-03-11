స్పా పేరిట వ్యభిచార గృహం నడిపిన మహిళతో పాటు ముగ్గురు అరెస్ట్
స్పా పేరిట వ్యభిచార గృహం నిర్వహిస్తున్న ఇంటిపై పోలీసులు దాడి చేసి.. ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేశారు. కూకట్పల్లిలో స్పా ముసుగులో ఈ దందా జరిగింది. కూకట్పల్లిలో దివ్య అనే మహిళ భాగ్యనగర్ కాలనీకి చెంది ఓ ఇంట్లో స్పా పేరుతో వ్యభిచార గృహం నిర్వహిస్తున్నట్లు అందిన సమాచారం మేరకు యాంటి హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్, కూకట్ పల్లి పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు.
ఈ దాడిలో పదిమంది యువతులు పట్టుబడ్డారు. దివ్యతో పాటు సంగీత, ప్రకాశ్ అనే ఇద్దరిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వారిని ఆపై రిమాండ్కు తరలించారు. ఆన్లైన్లో కస్టమర్లను బుకింగ్ చేసుకుని స్పా సెంటర్లో యువతులతో వ్యభిచారం నిర్వహిస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.