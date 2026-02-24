ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు ఆత్మహత్య.. కారణం అదే..
ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు సభ్యులు ఒకేసారి ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన హైదరాబాద్ నగరంలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. రామరాజు (55), అతని భార్య మాధవి (50), వారి కుమారుడు శశాంక్ (24) తమ ఇంట్లోనే బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారని పోలీసులు తెలిపారు.
పొరుగింటి వారు ఇచ్చిన సమాచారంతో పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం కోసం ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్ మార్చురీకి తరలించారు. ప్రాథమిక అంచనా ప్రకారం.. రామరాజు, శశాంక్ మాధవిని దిండుతో గొంతు కోసి చంపి ఉంటారని అనుమానిస్తున్నారు. రామరాజు ఉరి వేసుకోగా, శశాంక్ తన జీవితాన్ని ముగించడానికి కత్తితో తన మణికట్టును కోసుకున్నాడు.
ఆర్థిక సమస్యల కారణంగా కుటుంబం ఈ తీవ్ర చర్యకు పాల్పడిందని భావిస్తున్నారు. సదరు కుటుంబం రాసిన సూసైడ్ నోట్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వ్యాపారంలో నష్టాలు చవిచూసిన తర్వాత కుటుంబ సభ్యులు నిరాశకు గురైనట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. ఇకపోతే.. మంగళవారం తెల్లవారుజామున 3.15 గంటల ప్రాంతంలో తన కుటుంబం ఆత్మహత్య చేసుకుని మరణించినట్లు రామరాజు తన స్నేహితుడు రవికి వాట్సాప్ సందేశం పంపాడు. ఉదయం 8 గంటలకు ఆ సందేశాన్ని చూసిన రవి, రామరాజు ఇంటికి పరుగెత్తాడు.
కానీ అప్పటికే ముగ్గురు కుటుంబ సభ్యులు చనిపోయారు. రవి పోలీసులకు సమాచారం అందించగా, వారు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. క్లూస్ బృందం ఆధారాలు సేకరించింది. ఇంకా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి తదుపరి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ కేసును వివిధ కోణాల నుండి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని చెప్పారు.