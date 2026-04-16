తెలంగాణలో వర్షాలు: ఏప్రిల్ 18 నుంచి 24వరకు ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు
తెలంగాణలో వర్షాలు పడనున్నాయి. ఏప్రిల్ 18-19 తేదీలలో వికారాబాద్, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాలతో ఈ వర్షాలు ప్రారంభమవుతాయి. ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ 20 నుండి 24 వరకు తెలంగాణలోని చాలా ప్రాంతాలకు విస్తరించే అవకాశం ఉన్న ఉరుములతో కూడిన వర్షాల కారణంగా, ప్రజలకు తీవ్రమైన ఎండ వేడిమి నుండి ఉపశమనం లభించనుందని భావిస్తున్నారు.
ఈ వర్షాలు సాయంత్రం, రాత్రి వేళల్లో కురిసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, సాయంత్రం వరకు తీవ్రమైన ఉష్ణోగ్రతలు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణ వెదర్మ్యాన్ అంచనాల ప్రకారం, ఏప్రిల్ 19 నుండి 23 మధ్య హైదరాబాద్లో కూడా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసి, ఎండ వేడిమి నుండి ఉపశమనం లభించనుంది.