Narahari: పోలీసుల ముందు భార్యతో లొంగిపోయిన మావో కీలక నేత పసునూరి నరహరి
మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు పసునూరి నరహరి అలియాస్ సంతోష్, తన భార్యతో కలిసి తెలంగాణ పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు. జార్ఖండ్లోని సరండా అటవీ ప్రాంతంలో భద్రతా దళాలు గాలింపు చర్యలను ముమ్మరం చేశాయి. పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు మిసిర్ బేస్రా కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతుండగానే, నరహరి పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
హనుమకొండ జిల్లా కాజీపేట మండలం సోమిడికి చెందిన నరహరి, 1996 నుండి అజ్ఞాతంలో ఉంటూ వచ్చారు. పలు కీలక మావోయిస్టు కార్యకలాపాల్లో ఆయన పాలుపంచుకున్నారు. ఆయన భార్య ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందినవారని సమాచారం. ప్రస్తుతం, అగ్రశ్రేణి మావోయిస్టు నాయకులైన ముప్పాళ్ల లక్ష్మణరావు అలియాస్ గణపతి, మిసిర్ బేస్రాలను పట్టుకోవడంపై పోలీసు బలగాలు దృష్టి సారించాయి.