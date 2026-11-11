సోనియా బయోగ్రఫీ ఆధారంగా సినిమా తీస్తా : కాంగ్రెస్ నేత జగ్గారెడ్డి
కాంగ్రెస్ పూర్వ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ బయోగ్రఫీ 'బిలాంగింగ్ : ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' పేరుతో ఓ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తానని తెలంగాణ పీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి తెలిపారు. ఇదే అంశంపై ఆయన మాట్లాడుతూ, 'సోనియా గాంధీ ఆత్మకథ (బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్)ను తెలుగు భాషలో సినిమాగా తీస్తాం. పార్టీ నాయకులు డబ్బులు రెడీ చేసుకోవాలి. ప్రజలకు సోనియా జీవిత చరిత్రని సినిమా ద్వారా చూపించాలి. ఇందిరాగాంధీ కోడలిగా, రాజీవ్ గాంధీ భార్యగా, రాహుల్, ప్రియాంకలకు తల్లిగా ఆమె జీవితాన్ని సినిమాలో చూపిస్తా. ఆమెది విజయవంతమైన రాజకీయ జీవితం.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ చేతుల మీదుగా సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభిస్తా. ఈ సినిమాకి సంగారెడ్డి నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ నాయకులు, కార్యకర్తలే ప్రొడ్యూసర్లు. సినిమా కోసం ఓ కమిటీ వేసి.. ప్రక్రియ ప్రారంభిస్తా. దేశంలో సోనియాగాంధీకి ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంటుంది. సముద్రం ఎంత లోతో.. అంతటి రాజకీయ వ్యవస్థతో కూడింది కాంగ్రెస్ పార్టీ.
సోనియాగాంధీకి ప్రధాని కుర్చీపై వ్యామోహం లేదు. భర్త చనిపోయాక ప్రధాని అయ్యే అవకాశం ఉన్నా.. పీవీ నరసింహా రావును ప్రధాని చేశారు. యూపీఏ ప్రభుత్వం వచ్చాక సోనియాని ప్రధానిగా ఉండాలని అందరూ కోరినా.. ఆమె మాత్రం మన్మోహన్ సింగ్ని ప్రధానిగా చేశారు. ప్రధాని అయ్యే అవకాశం ఉన్నా వదులుకున్నారు.. అది ఓ చరిత్ర. రాహుల్ గాంధీ ప్రధాని కావాలనేది సోనియా కోరిక' అని జగ్గారెడ్డి తెలిపారు.