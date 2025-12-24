మేడారంలో పగిడిద్ద రాజు, గోవిందరాజుల విగ్రహ ప్రతిష్ఠాపన
ములుగు జిల్లా తాడ్వాయి మండలం మేడారంలోని గద్దెపై పగిడిద్ద రాజు, గోవిందరాజుల విగ్రహ ప్రతిష్ఠాపన అనాదిగా ఆదివాసీ ఆచారాలను పాటిస్తూ బుధవారం ఘనంగా జరిగింది. ఉదయం 6 గంటలకు అర్చకులు గోవిందరాజును, 9.45 గంటలకు పగిడిద్ద రాజును ప్రతిష్ఠించడంతో సంప్రదాయ పూజలు ప్రారంభమయ్యాయి.
ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి సీతక్క, జిల్లా కలెక్టర్ దివాకర, ఎస్పీ సుధీర్ రాంనాథ్ కేకన్, జాతర ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ వీరాస్వామి సహా పలువురు ముఖ్య అధికారులు పాల్గొన్నారు.
ఈ వేడుకల కోసం అధికారులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా నియమాలను అమలు చేశారు. గద్దె ప్రాంతానికి భక్తుల ప్రవేశాన్ని పరిమితం చేశారు. పగిడిద్ద రాజు, గోవిందరాజు కుటుంబాలతో పాటు సమ్మక్క-సారలమ్మ దేవతలకు సంబంధించిన పూజారులు సంప్రదాయ పూజా కార్యక్రమాలను పూర్తి చేశారు.