తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని వరంగల్ నగరం, ఆంధ్రప్రదేశ్ లైసెన్స్డ్ సర్వీస్ ఏరియా పరిధిలో నెట్వర్క్ నాణ్యతను ట్రాయ్ అంచనా
భారతీయ దూరసంచార వినియామక ప్రాధికారణ(ట్రాయ్) మార్చి 2026 నెలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లైసెన్స్డ్ సర్వీస్ ఏరియా (ఎల్ఎస్ఏ) పరిధిలో విస్తృతంగా వరంగల్ నగరం, దాని పరిసర ప్రాంతాలను కవర్ చేస్తూ నిర్వహించిన స్వతంత్ర డ్రైవ్ పరీక్షలు(ఐడీటీ) ఫలితాలను విడుదల చేసింది. ట్రాయ్ ప్రాంతీయ కార్యాలయం, హైదరాబాద్ పర్యవేక్షణలో నిర్వహించిన ఈ డ్రైవ్ పరీక్షలు నగర ప్రాంతాలు, సంస్థాగత హాట్స్పాట్లు, గ్రామీణ నివాస ప్రాంతాలు వంటి విభిన్న వినియోగ వాతావరణాలలో వాస్తవ పరిస్థితుల్లో మొబైల్ నెట్వర్క్ పనితీరును అంచనా వేయడానికి రూపొందించబడ్డాయి.
23 మార్చి 2026 నుండి 25 మార్చి 2026 వరకు, ట్రాయ్ బృందాలు వరంగల్ నగరంలో 375.3 కి.మీ డ్రైవ్ టెస్ట్ మరియు 8 హాట్స్పాట్ ప్రదేశాల్లో విశదమైన పరీక్షలు నిర్వహించాయి. 2G, 3G, 4G మరియు 5G వంటి సాంకేతికతలను ఈ పరీక్షల్లో అంచనా వేశారు, ఇవి వివిధ హ్యాండ్సెట్ సామర్థ్యాలపై వినియోగదారుల సేవ అనుభవాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. ఐడీటీ ఫలితాలను సంబంధిత అన్ని టీఎస్పీలకు తెలియజేశారు.
అంచనా వేసిన ముఖ్య పరామితులు:
a) వాయిస్ సేవలు: కాల్ సెటప్ సక్సెస్ రేట్ (సీఎస్ఎస్ఆర్), డ్రాప్ కాల్ రేట్ (డీసీఆర్), కాల్ సెటప్ సమయం, కాల్ సైలెన్స్ రేట్, వాయిస్ నాణ్యత (ఎంఓఎస్), కవరేజ్.
వరంగల్ నగరంలో మొత్తం మొబైల్ నెట్వర్క్ పనితీరు క్రింది విధంగా సంగ్రహించబడింది:
b) డేటా సేవలు: డౌన్లోడ్/అప్లోడ్ థ్రూపుట్, లేటెన్సీ, జిట్టర్, ప్యాకెట్ డ్రాప్ రేట్ మరియు వీడియో స్ట్రీమింగ్ ఆలస్యం.
సీఎస్ఎస్ఆర్: కాల్ సెటప్ సక్సెస్ రేట్ (శాతం), సీఎస్టీఈ: కాల్ సెటప్ సమయం (సెకన్లలో), డీసీఆర్: డ్రాప్ కాల్ రేట్ (శాతం) మరియు ఎంఓఎస్: మీన్ ఒపీనియన్ స్కోర్
సారాంశం – వాయిస్ సేవలు
కాల్ సెటప్ సక్సెస్ రేట్: ఎయిర్టెల్, బీఎస్ఎన్ఎల్, ఆర్జేఐఎల్ మరియు వీఐఎల్ వరుసగా 100.00, 96.11%, 97.95% మరియు 99.08% కాల్ సెటప్ సక్సెస్ రేట్ను ఆటో-సెలెక్షన్ మోడ్ (5G/4G/3G/2G) లో సాధించాయి.
కాల్ సెటప్ సమయం: ఎయిర్టెల్, బీఎస్ఎన్ఎల్, ఆర్జేఐఎల్ మరియు వీఐఎల్ వరుసగా 0.93, 1.69, 0.77 మరియు 0.67 సెకన్ల కాల్ సెటప్ సమయాన్ని ఆటో-సెలెక్షన్ మోడ్ (5G/4G/3G/2G) లో నమోదు చేశాయి.
డ్రాప్ కాల్ రేట్: ఎయిర్టెల్, బీఎస్ఎన్ఎల్, ఆర్జేఐఎల్ మరియు వీఐఎల్ వరుసగా 0.00%, 17.87%, 0.70% మరియు 0.00% డ్రాప్ కాల్ రేట్ను ఆటో-సెలెక్షన్ మోడ్ (5G/4G/3G/2G) లో నమోదు చేశాయి.
కాల్ సైలెన్స్/మ్యూట్ రేట్: ఎయిర్టెల్, బీఎస్ఎన్ఎల్, ఆర్జేఐఎల్ మరియు వీఐఎల్ వరుసగా 0.58%, 2.36%, 0.29% మరియు 2.33% సైలెన్స్ కాల్ రేట్ను ప్యాకెట్ స్విచ్డ్ నెట్వర్క్ (4G/5G) లో నమోదు చేశాయి.
మీన్ ఒపీనియన్ స్కోర్ (ఎంఓఎస్): ఎయిర్టెల్, బీఎస్ఎన్ఎల్, ఆర్జేఐఎల్ మరియు వీఐఎల్ వరుసగా 3.98, 2.97, 4.46 మరియు 3.76 సగటు ఎంఓఎస్ను సాధించాయి.
వాయిస్ పరీక్షల సమయంలో ఆటో-సెలెక్షన్ మోడ్ (5G/4G/3G/2G) లో నగర ఐడీటీ మార్గంలో తక్కువ సిగ్నల్ బలం ఎయిర్టెల్, బీఎస్ఎన్ఎల్, ఆర్జేఐఎల్ మరియు వీఐఎల్ విషయంలో వరుసగా 0.68%, 22.12%, 1.54% మరియు 7.16% గా గమనించబడింది.
సారాంశం – డేటా సేవలు
డేటా డౌన్లోడ్ పనితీరు (మొత్తం): ఎయిర్టెల్ (5G/4G/2G) యొక్క సగటు డౌన్లోడ్ వేగం 161.18 Mbps, బీఎస్ఎన్ఎల్ (4G/3G/2G) 8.32 Mbps, ఆర్జేఐఎల్ (5G/4G) 260.01 Mbps మరియు వీఐఎల్ (4G/2G) 27.83 Mbps గా నమోదైంది.
డేటా అప్లోడ్ పనితీరు (మొత్తం): ఎయిర్టెల్ (5G/4G/2G) యొక్క సగటు అప్లోడ్ వేగం 25.35 Mbps, బీఎస్ఎన్ఎల్ (4G/3G/2G) 3.07 Mbps, ఆర్జేఐఎల్ (5G/4G) 19.48 Mbps మరియు వీఐఎల్ (4G/2G) 9.02 Mbps గా నమోదైంది.
లేటెన్సీ (మొత్తం): ఎయిర్టెల్, బీఎస్ఎన్ఎల్, ఆర్జేఐఎల్ మరియు వీఐఎల్ యొక్క 50వ శాతం లేటెన్సీ వరుసగా 38.36 ms, 57.81 ms, 21.94 ms మరియు 43.70 msగా ఉంది.
డేటా పనితీరు– హాట్స్పాట్లు(Mbps లో):
ఎయిర్టెల్ - 4G D/L: 40.48, 4G U/L: 16.72
5G D/L: 196.34-5G U/L: 36.71
బీఎస్ఎన్ఎల్ - 4G D/L: 8.07- 4G U/L: 7.12
ఆర్జేఐఎల్ - 4G D/L: 67.16- 4G U/L: 14.40
5G D/L: 338.42- 5G U/L: 20.49
వీఐఎల్ - 4G D/L: 38.01-4G U/L: 12.40
గమనిక- D/L అంటే డౌన్లోడ్ వేగం, U/L అంటే అప్లోడ్ వేగం
డేటా పరీక్షల సమయంలో ఆటో-సెలెక్షన్ మోడ్(5G/4G/3G/2G)లో నగర ఐడీటీ మార్గంలో తక్కువ సిగ్నల్ బలం ఎయిర్టెల్, బీఎస్ఎన్ఎల్, ఆర్జేఐఎల్ మరియు వీఐఎల్ విషయంలో వరుసగా 10.99%, 29.61%, 13.22% మరియు 11.46% గా గమనించబడింది.
వరంగల్ నగరంలో, ఈ అంచనాలో కాజీపేట్, హసన్పర్తి, హన్మకొండ, సుబేదారి, వరంగల్, మామ్నూర్, ఆశాలపల్లి, తీగరాజుపల్లి, గాంధీ నగర్, యెల్గూర్, మొండ్రాయి, పల్లగూడ, మచ్చాపూర్, ఘనపూర్, ఉప్పుగల్, రఘునాథపల్లె, జాఫెర్గడ్, దమ్మన్నపేట్, మాడికొండ, చిన్నపెండ్యాల, ఇనావోలు, యెల్లంద, హసపర్తి మరియు ఆరేపల్లి తదితర ప్రాంతాలు చేర్చబడ్డాయి. ట్రాయ్ వరంగల్ నగరంలో స్థిర వినియోగదారుల అనుభవాన్ని ప్రతిబింబించేందుకు 1. గిర్మాజిపేట్ (వరంగల్ చౌరస్తా), 2. హన్మకొండ బస్ స్టాండ్, 3. కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్, 4. కాకతీయ యూనివర్సిటీ, 5. ఎంజీఎం హాస్పిటల్ వరంగల్, 6. ఎన్ఐటీ వరంగల్, 7. రెడ్డి కాలనీ (రోడ్ నం: 2) మరియు 8. వరంగల్ రైల్వే స్టేషన్ వద్ద కూడా వాస్తవ పరిస్థితులను అంచనా వేసింది.
Ali apology : నటుడు అలీ సోప్ యాడ్ వివాదంతో క్షమాపణ చెప్పాడు
సీనియర్ నటుడు అలీ ఏది చేసినా వివాదాలుగా మారడం జరుగుతూనే వుంది. తాజాగా ఆయన మ్యాజిక్ అనే ఓ సోప్ యాడ్ చేశారు. పూజ గదిలో కూర్చుని పూలను లక్మీదేవిని పూజిస్తుంటాడు. బ్యాక్గ్రౌండ్లో వినిపిస్తున్న లక్ష్మీదేవి మంత్రాలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. అంతా బాగానే జరిగింది. అయితే ఇది బయటకు వచ్చాక హిందూ సంఘాల తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాయి. దానితో అలీ దానికి వివరణ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది.
Bunny Vas : మూడు మన చేతిలోనే ఉన్నాయి. కంటెంట్ మన చేతుల్లో లేదు : బన్నీవాస్
రూపాయి ఆదాయం అందరికీ పోయింది, పెద్ద సినిమాలకు కూడా ఆదాయం రూపాయి నుంచి అర్ధరూపాయికి పడిపోయింది. ఈరోజు సినిమాలు వందల కోట్లు కలెక్ట్ చేస్తున్నాయని మనం చూస్తున్నాం. కానీ ఆ కలెక్షన్లు నిజంగా ప్రేక్షకుల సంఖ్య పెరగడం వల్ల వచ్చినవి కాదు; టికెట్ రేట్లు, ఇతర ధరలు పెరగడం వల్ల వచ్చినవని మనందరం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే, సగటు ప్రేక్షకుడు థియేటర్కు రావడం తగ్గిపోయింది. వచ్చే కొద్దిమంది ప్రేక్షకుల మీదే అధిక భారం వేసి వసూళ్లు పెంచుకుని, దాన్నే భారీ కలెక్షన్లు అని చెప్పుకోవడం కన్నా పెద్ద తెలివితక్కువతనం ఇంకొకటి ఉండదు.
కన్నడ నటుడు దిలీప్ రాజ్ కన్నుమూత
ప్రముఖ కన్నడ నటుడు, టెలివిజన్ నిర్మాత దిలీప్ రాజ్, గుండెపోటు కారణంగా బుధవారం కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 47 ఏళ్లు. మిలాన్, యూటర్న్ చిత్రాల్లోని తన నటనకు గాను విశేష గుర్తింపు పొందిన దిలీప్ రాజ్, తన భార్య, ఇద్దరు పిల్లలను విడిచి వెళ్లారు. ఈ నటుడు, నిర్మాత మరణవార్త కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమను దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. పలువురు అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు దిలీప్ రాజ్ కుటుంబ సభ్యులకు, సన్నిహితులకు తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు.
Ramcharan: ముంబైలో పెద్ది ట్రైలర్, భోపాల్లో స్పెషల్ మ్యూజికల్ ఈవెంట్
మెగా మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ పెద్ట్రైదిలర్ ఈ నెల 18న ముంబైలో గ్రాండ్గా లాంచ్ కానుంది. రామ్ చరణ్, డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానాతో పాటు మూవీ టీమ్ మొత్తం ఈ ఈవెంట్కి హాజరు కానున్నారు. ట్రైలర్ లాంచ్ తర్వాత భోపాల్లో స్పెషల్ మ్యూజికల్ ఈవెంట్ కూడా ప్లాన్ చేశారు. ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్కి ఫ్యాన్స్ ఫిదా అవ్వడం పక్కా. మేకర్స్ పాన్ ఇండియా రిలీజ్కి భారీగా ప్రమోషన్స్ స్టార్ట్ చేశారు.
Prabhas Update: స్పిరిట్ లో ఫ్లాష్ బ్యాక్ సీన్స్ పోలీస్ సెట్లో షూట్ మొదలైంది
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ చిత్రాలు వరస లైన్ లో వున్నాయి. ఒక్కో సినిమాను కొద్దిరోజులపాటు చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఆమధ్య కొద్దిరోజులపాటు ఫౌజీ సినిమా చిత్రీకరించారు. ఆ తర్వాత కల్కి 2 కూడా లైన్ లో వుంది. మరోవైపు సలార్ 2 చిత్రం కూడా చేయాల్సి వుంది. విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు సందీప్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో స్పిరిట్ చిత్రం రూపొందుతోంది. ఇటీవలే హైదరాబాద్ శివార్లో వేసిన సెట్లో షూటింగ్ జరుగుతుండగా అపశ్రుతి జరగడంలో ఆరోజు షూటింగ్ వాయిదా పడింది.