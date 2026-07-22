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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 22 July 2026 (14:06 IST)

ట్రైనీ ఐపీఎస్ వేధింపుల కేసు విచారణ షీ టీమ్స్‌కు బదిలీ

uday krishna reddy
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (14:06 IST)
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ట్రైనీ ఐపీఎస్ అధికారి ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిపై నమోదైన కేసు అత్తాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ నుండి షీ టీమ్స్‌కు బదిలీ అయింది. సహోద్యోగి అయిన మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ అధికారిణిపై ఆయన లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డారనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న విషయం తెల్సిందే. ఈ కేసు దర్యాప్తు ఇకపై డీసీపీ లావణ్య నాయక్ జాదవ్ పర్యవేక్షణలో కొనసాగనుంది. 
 
మరోవైపు, ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడి, ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి బుధవారం డిశ్చార్జ్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నట్టు సమాచారం. ఆయన రాసినట్టుగా భావిస్తున్న ఒక సూసైడ్ నోట్‌ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకుని అందులోని అంశాలను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు. 
 
ఇదిలావుండగా, తనపై నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్‌ను రద్దు చేయాలని కోరుతూ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తనపై వచ్చిన ఆరోపణలు అవాస్తమని, వ్యక్తిగత సంబంధాల్లో తలెత్తిన విభేదాలు కారణంగానే ఈ ఫిర్యాదు చేశారని ఆయన తన పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు. 
 
ముస్సోరీలో శిక్షణ సమయంలో వీరిద్దరి మధ్య పరిచయం ఏర్పడినట్టు తెలుస్తోంది. ఈ కేసులో షీ టీమ్స్ చేపట్టే దర్యాప్తుతో పాటు హైకోర్టులో జరుగుతున్న విచారణ ఇపుడు అత్యంత కీలకంగా మారింది. 
 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి

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