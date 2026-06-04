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హైదరాబాద్ ఎయిర్ పోర్టులో ఎబోలా.. ఐసోలేషన్ వార్డులో 35 ఏళ్ల వ్యక్తి
హైదరాబాద్లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో గురువారం తెల్లవారుజామున నిర్వహించిన థర్మల్ స్క్రీనింగ్లో అనుమానాస్పదంగా గుర్తించబడిన, ఎబోలా సోకినట్లు భావిస్తున్న సుడాన్కు చెందిన ఒక ప్రయాణికుడిని సికింద్రాబాద్లోని గాంధీ జనరల్ ఆసుపత్రిలో ఉన్న ఐసోలేషన్ వార్డులో చేర్పించారు.
35 ఏళ్లకు పైబడిన ఆ ప్రయాణికుడి శరీర ఉష్ణోగ్రత 100°F ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అధిక ప్రమాదం ఉన్న దేశం నుండి ప్రయాణించి వచ్చినందున, పర్యవేక్షణ, పరీక్షల నిమిత్తం అతన్ని ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా కేటాయించిన నోడల్ కేంద్రానికి తరలించారు. ఆ రోగిలో ప్రస్తుతం ఎబోలాతో సాధారణంగా ముడిపడి ఉండే లక్షణాలేవీ కనిపించడం లేదని డాక్టర్ వంశీ తెలిపారు.
అయితే, కేంద్ర ఆరోగ్య - కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని ఆరోగ్య సేవల డైరెక్టరేట్ జనరల్ (DGHS), సూడాన్ నుండి వచ్చిన ఆ ప్రయాణికుడికి జ్వరం ఉండటం, అతని జర్నీ రికార్డ్ గురించి సంబంధిత అధికారులను అప్రమత్తం చేసింది. ఆ రోగి ప్రస్తుతం ఐసోలేషన్ వార్డులో వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు. పరీక్షల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది, నమూనాలను పరీక్ష నిమిత్తం ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన ప్రయోగశాలలకు పంపనున్నామని డాక్టర్ వంశీ తెలిపారు. పరీక్షా ఫలితాలు రావడానికి ఎంత సమయం పడుతుందనే విషయం ఇంకా తెలియరాలేదని వంశీ పేర్కొన్నారు.
ఆ ప్రయాణికుడికి వాంతులు లేదా విరేచనాల వంటి లక్షణాలేవీ కనిపించలేదని వైద్యులు తెలిపారు. ఆ రోగికి ఆంగ్లంపై తగినంత పట్టు లేకపోవడంతో, ఆయన నుండి వివరణాత్మక వైద్య, ప్రయాణ వివరాలను సేకరించేందుకు వైద్యులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ సంభాషణను సులభతరం చేసేందుకు అనువాదకులను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
వైద్యుల ప్రకారం, పరీక్ష ఫలితాలు నెగటివ్ వస్తే, ఆ ప్రయాణికుడికి గృహ నిర్బంధంలో ఉండాలని సూచించబడుతుంది. ఒకవేళ ఫలితాలు ఎబోలా సంక్రమణను నిర్ధారిస్తే, ప్రోటోకాల్ ప్రకారం చికిత్స ప్రారంభించబడుతుంది. ఈ వారం ఆరంభంలో, ఎబోలా ప్రభావిత దేశాల నుండి 58 మంది ప్రయాణికులు హైదరాబాద్కు చేరుకున్నారని ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ వెల్లడించారు. వీరిలో ఎవరికీ వ్యాధి లక్షణాలు కనిపించలేదు. అయినప్పటికీ, ముందు జాగ్రత్త చర్యగా వారందరినీ కేటగిరీ-I పర్యవేక్షణలో ఉంచి, 21 రోజుల పాటు గృహ నిర్బంధంలో ఉంచారు.
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