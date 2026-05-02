ఎంత పెద్ద రోగమైనా పేదలకు ఉచితంగా వైద్యం : కె.కవిత

తమ పార్టీ అధికారంలోకి వస్త ఎంత పెద్ద రోగం వచ్చినా ఉచితంగా వైద్యం చేయిస్తామని తెలంగాణ రక్షణ సేన (తెరాస) అధ్యక్షురాలు కె.కవిత వెల్లడించారు. శనివారం బషీర్బాగ్లో నిర్వహించిన మీట్ ది ప్రెస్ కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ రక్షణసేన ఐదు అంశాలను ప్రధాన అజెండాగా తీసుకుందన్నారు.
వీటిలో అతి ముఖ్యమైనది... ఎంత పెద్ద ఆరోగ్య సమస్య వచ్చినా.. పేదలకు ఉచితంగా వైద్యం అందిస్తామన్నారు. పేదలకు నాణ్యమైన ఉచిత విద్య, వైద్యం అందాలన్నారు. 'ధాన్యం కొనుగోళ్లను కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాయి. ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల్లో రైతులు రోజులతరబడి పడిగాపులు కాస్తున్నారు. ధాన్యం కుప్పల పైనే ప్రాణాలు విడుస్తున్నారు.
ప్రభుత్వాలు ఇస్తున్న హామీల వల్ల ఉపాధి అంటే హాస్యాస్పదమైంది. మేం చెప్పే ఉపాధి కల్పన అంటే.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు మాత్రమే కాదు. యువత, మహిళలు ఉద్యోగాలు ఇచ్చే స్థాయికి ఎదగాలి. యువత, మహిళలను వ్యాపారులుగా తీర్చిదిద్దే ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నాం. రూ.2 లక్షల నుంచి రూ.20 కోట్ల వరకు రుణాలు ఇచ్చేలా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నాం. ప్రభుత్వాలు భర్తీ చేయని బ్యాక్లాగ్ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తాం' అని కవిత పేర్కొన్నారు.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గురించి మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడ ఉన్నా.. ఆయన సిమ్ కార్డు మాత్రం ఢిల్లీ ఉందని ఎద్దేవా చేశారు. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విస్మరించిందన్నారు. మైనార్టీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్లు, ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ల గురించి సీఎం ఎందుకు మాట్లాడటం లేదని ప్రశ్నించారు. సచివాలయంలో దివ్యాంగుల కోసం కనీస సౌకర్యాలు లేకపోవడం ప్రభుత్వ అలసత్వానికి నిదర్శనమన్నారు.
ఆర్టీసీ తనిఖీ అధికారిని పరెగెత్తించి కొట్టిన కండక్టర్... ఎందుకో తెలుసా?
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సంగారెడ్డి జిల్లాలో ఆర్టీసీ టికెట్ తనిఖీ అధికారి (టీటీఈ)పై కండక్టర్ చెప్పుతో దాడి చేశాడు. ఈ దాడి నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఆ తనిఖీ అధికారి పరుగుపెట్టాడు. అయినప్పటికీ వదిలిపెట్టని కండక్టర్.. తనిఖీ అధికారిని పలుమార్లు చెప్పుతో కొట్టాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఈ ఘటన సంగారెడ్డి జిల్లా రాయికోడ్లో శుక్రవారం చోటుచేసుకుంది.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, హైదరాబాద్ నుంచి నారాయణఖేడ్కు వెళుతున్న నారాయణఖేడ్ డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సును ఝరాసంగం మండలం కప్పాడ్ వద్ద ఆర్టీసీ అధికారులు ఏసయ్య, ప్రకాశ్లు బస్సును ఆపి అందులోని ప్రయాణికుల వద్ద టిక్కెట్లు తనిఖీ చేశారు. కండక్టర్ వసంత్ ఓ ప్రయాణికుడి వద్ద రూ.20 తీసుకుని మహిళల ఉచిత ప్రయాణం కోసం ఇచ్చే జీరో టికెట్ను ఇచ్చినట్టు గుర్తించారు. దీంతో కండక్టర్కు టీటీఐ ప్రకాశ్ చార్జి మెమో జారీ చేశారు.
ఈ క్రమంలో టిక్కెట్ తనిఖీ అధికారులు తనను రూ.20 వేలు లంచం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారంటూ కండక్టర్ ప్రయాణికులను రెచ్చగొట్టాడు. కొందరు ప్రయాణికులతో కలిసి టీటీఐ ప్రకాశ్పై చెప్పుతో దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఈ క్రమంలో అధికారులు వద్ద ఉన్న దస్త్రాలను చింపివేశారు. దీంతో ప్రకాశ్ రాయకోడ్ పోలీస్ స్టేషనులో ఫిర్యాదు చేశారు.
ఈ ఘటనపై నారాయణఖేడ్ డిపో మేనేజర్ సుబ్రహ్మణ్యం మాట్లాడుతూ, కండక్టర్ వసంత్ గత ఫిబ్రవరి 12వ తేదీన సస్పెండ్ అయ్యాడని, ప్రజాపాలన కార్యక్రమలో అదికారులు అతన్ని క్షమించి తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకున్నట్టు చెప్పారు. ఇంతలోనే ఈ ఘటన జరిగిందని, దీనిపై విచారణ జరిపి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించారు.