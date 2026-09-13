సెల్ ఫోన్ రిపేర్ కోసం ర్యాపిడో బైక్ పైన వెళ్తున్న యువతిని ఢీకొట్టిన బస్సు, మృతి
తన సెల్ ఫోనుని బాగు చేయించుకునేందుకు హైదరాబాదులోని అమీర్ పేట వెళ్లేందుకు ర్యాపిడో బైకుని బుక్ చేసుకున్నది ఓ యువతి. ఐతే ఆమె పాలిట టీజీఎస్ఆర్టీసి బస్సు మృత్యు శకటం అయ్యింది. బస్సు ఢీకొట్టడంతో ఆమె అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
హైదరాబాదులోని ప్రముఖ కార్ల కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తోంది ఏపీ భీమవరంకు చెందిన యువతి హేమదుర్గ. తన సెల్ ఫోను రిపేర్ కావడంతో అమీర్ పేటలో బాగు చేయించుకుందామని ర్యాపిడో బైకుని బుక్ చేస్కున్నది. అమీర్ పేట-శ్రీనగర్ కాలనీలోని బిగ్ బజార్ వెనుక గేటు వద్ద ఆమె ప్రయాణిస్తున్న ర్యాపిడో బైకును ఆర్టీసి బస్సు ఢీకొట్టింది.
ఈ ఘటనలో హేమదుర్గ ఆర్టీసి బస్సు చక్రాల కింద పడి అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. ర్యాపిడో డ్రైవరుకి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని తీవ్ర గాయాలపాలైన మహిళా ర్యాపిడో డ్రైవరుని ఆసుపత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
హైదరాబాద్లో సెల్ఫోన్ రిపేర్ చేయించుకునేందుకు రాపిడో బైక్పై వెళ్తుండగా ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొని 26 ఏళ్ల యువతి (హేమదుర్గ) అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. శ్రీనగర్ కాలనీలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. బస్సు డ్రైవర్ను అదుపులోకి తీసుకుని పంజాగుట్ట పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. pic.twitter.com/6pTx9Kzdqk— Newsmeter Telugu (@NewsmeterTelugu) September 13, 2026