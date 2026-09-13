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  4. TSRTC Bus hits young woman traveling on a Rapido bike to get her cell phone repaired
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Sunday, 13 September 2026 (17:24 IST)

సెల్ ఫోన్ రిపేర్ కోసం ర్యాపిడో బైక్ పైన వెళ్తున్న యువతిని ఢీకొట్టిన బస్సు, మృతి

Bus hits rapido bike
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Sun, 13 Sep 2026 (17:24 IST)
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తన సెల్ ఫోనుని బాగు చేయించుకునేందుకు హైదరాబాదులోని అమీర్ పేట వెళ్లేందుకు ర్యాపిడో బైకుని బుక్ చేసుకున్నది ఓ యువతి. ఐతే ఆమె పాలిట టీజీఎస్ఆర్టీసి బస్సు మృత్యు శకటం అయ్యింది. బస్సు ఢీకొట్టడంతో ఆమె అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
 
హైదరాబాదులోని ప్రముఖ కార్ల కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తోంది ఏపీ భీమవరంకు చెందిన యువతి హేమదుర్గ. తన సెల్ ఫోను రిపేర్ కావడంతో అమీర్ పేటలో బాగు చేయించుకుందామని ర్యాపిడో బైకుని బుక్ చేస్కున్నది. అమీర్ పేట-శ్రీనగర్ కాలనీలోని బిగ్ బజార్ వెనుక గేటు వద్ద ఆమె ప్రయాణిస్తున్న ర్యాపిడో బైకును ఆర్టీసి బస్సు ఢీకొట్టింది.
 
ఈ ఘటనలో హేమదుర్గ ఆర్టీసి బస్సు చక్రాల కింద పడి అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. ర్యాపిడో డ్రైవరుకి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని తీవ్ర గాయాలపాలైన మహిళా ర్యాపిడో డ్రైవరుని ఆసుపత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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