హైదరాబాద్: రైతుల నేతృత్వంలోని రీజెనరేటివ్ ఫుడ్ అంటే, పునరుత్పత్తి ఆహార బ్రాండ్ టూ బ్రదర్స్ ఆర్గానిక్ ఫామ్స్, హైదరాబాద్లోని బంజారాహిల్స్ రోడ్ నెం. 12లో ఉన్న రత్నదీప్ స్టోర్లో శనివారం, 28 మార్చి 2026 నాడు జరిగిన ఒక ప్రత్యేక బ్రాండ్ ఈవెంట్లో తమ స్వచ్ఛమైన, సాంప్రదాయ పద్ధతిలో తయారుచేసిన ఆహార ఉత్పత్తుల శ్రేణిని అధికారికంగా ప్రారంభించింది.
ఈ లాంచ్ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ నటి సిరి హనుమంతు హాజరయ్యారు. స్పృహతో కూడిన ఆహార ఎంపికలు, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి వైపు పెరుగుతున్న సాంస్కృతిక మార్పును ప్రోత్సహించడంలో బ్రాండ్ చేస్తున్న కృషికి ఆమె రాక మరింత బలాన్ని చేకూర్చింది. ఈ కార్యక్రమంలో బ్రాండ్ సహ-వ్యవస్థాపకుడు అజింక్య హంగే కూడా పాల్గొని, హాజరైన వారితో ముచ్చటించారు. ఆహారం విషయంలో టూ బ్రదర్స్ అనుసరిస్తున్న ఫామ్-ఫస్ట్ లేదా పొలానికే తొలి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే విధానం వెనుక ఉన్న తత్వాన్ని ఆయన అందరితో పంచుకున్నారు.
ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో భాగంగా, టూ బ్రదర్స్ అత్యధికంగా విక్రయించబడే ఉత్పత్తుల ప్రత్యేక ప్రదర్శనను తిలకించే అవకాశం వినియోగదారులకు లభించింది. దీని ద్వారా బ్రాండ్ యొక్క క్లీన్-లేబుల్(స్వచ్ఛమైన) తత్వాన్ని వారు ప్రత్యక్షంగా అనుభవించగలిగారు. ఇక్కడ విచ్చేసిన అతిథులు టూ బ్రదర్స్ A2 కల్చర్డ్ నెయ్యి అద్దిన పాప్కార్న్ను ఎంతో ఆస్వాదించారు. బ్రాండ్ యొక్క విశిష్ట ఉత్పత్తులలో ఒకదాని రుచిని పరిచయం చేయడానికి ఇదొక సరళమైన, చిరస్మరణీయమైన అనుభూతిని అందించింది. స్వచ్ఛత, మూలాల పారదర్శకత, సాంప్రదాయ తయారీ పద్ధతులకు పెట్టింది పేరైన అనేక ఉత్పత్తులను ఈ వేదికపై ప్రదర్శించారు. వీటిలో వినియోగదారుల మన్ననలు పొందిన A2 గిర్ ఆవు కల్చర్డ్ నెయ్యి, ఖప్లీ(ఎమ్మర్) గోధుమ పిండి, కోల్డ్ ప్రెస్డ్(గానుగ) నూనెలు, రసాయనాలు లేని బెల్లం తదితర ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి.
రైతులు, సోదరులచే స్థాపించబడిన టూ బ్రదర్స్, వినియోగదారులకు వారు తినే ఆహార మూలాలను తిరిగి పరిచయం చేయడం ద్వారా పాడైపోయిన ఆహార వ్యవస్థను సరిదిద్దాలనే ఒక గొప్ప లక్ష్యంతో పని చేస్తోంది. ఈ బ్రాండ్ దేశీయ విత్తనాలతో సన్నిహితంగా పనిచేస్తుంది, పునరుత్పత్తి వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఖప్లీ వంటి మరుగున పడిన ధాన్యాలను తిరిగి తీసుకువస్తుంది, తద్వారా పోషకాహారం, నేల ఆరోగ్యం, రైతుల జీవనోపాధిని ఒకేసారి మెరుగుపరుస్తుంది.
మంచి ఆహారం పొలం నుండే మొదలవుతుందని టూ బ్రదర్స్ ఆర్గానిక్ ఫామ్స్ వద్ద మేము నమ్ముతాము. మరుగున పడిన వారసత్వ ధాన్యాలు, సాంప్రదాయ వంటకాలు, నిజాయితీ, మూలాల గుర్తింపు, పోషణ కలిగిన క్లీన్-లేబుల్ ఉత్పత్తులను తిరిగి తీసుకురావడంపైనే మా దృష్టి అంతా ఉంది. మా ఉత్పత్తులను హైదరాబాద్కు తీసుకురావడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, ఇక్కడి వినియోగదారులతో మరింత బలమైన అనుబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి మేము ఎదురుచూస్తున్నాము అని సంస్థ సహ-వ్యవస్థాపకుడు సత్యజిత్ హంగే అన్నారు.
హైదరాబాద్లో ఈ లాంచ్ జరగడం, ఆరోగ్యకరమైన, స్వచ్ఛమైన ఆహారపు అలవాట్లకు విలువనిచ్చే కమ్యూనిటీతో కనెక్ట్ కావడం మాకు నిజంగా చాలా ఉత్సాహాన్నిచ్చింది. వినియోగదారులతో నేరుగా ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం, వారి ఫీడ్బ్యాక్ అర్థం చేసుకోవడం రైతులు, ఆహార ఉత్పత్తిదారులుగా మా ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం అని సహ-వ్యవస్థాపకుడు అజింక్య హంగే తెలిపారు.
ఈ లాంచ్తో, టూ బ్రదర్స్ ఆర్గానిక్ ఫామ్స్ ఉత్పత్తులు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లోని అన్ని రత్నదీప్ స్టోర్స్లో, అలాగే బెంగళూరులోని రెండు రత్నదీప్ స్టోర్స్లో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇది అవగాహన ఉన్న వినియోగదారులకు బ్రాండ్ యొక్క స్వచ్ఛమైన ఉత్పత్తులను మరింత చేరువ చేసింది. అదే సమయంలో మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్, సుస్థిర ఆహార వ్యవస్థల చుట్టూ అవగాహన పెంచుతూనే ఉంది. వినియోగదారులు ఇప్పుడు నేరుగా రత్నదీప్ స్టోర్స్ను సందర్శించి ఈ ఉత్పత్తుల శ్రేణిని స్వయంగా వీక్షించి కొనుగోలు చేయవచ్చు.