వినికిడి లోపంతో వున్న మహిళపై లైంగిక దాడి.. వ్యక్తి అరెస్ట్
హైదరాబాద్ నగర శివార్లలో ఒక గదిలో బంధించి, వినికిడి లోపం ఉన్న మహిళపై లైంగిక దాడికి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఇద్దరు వ్యక్తులను అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. బాధితురాలు తన కుటుంబంతో కలిసి హయత్ నగర్లో నివసిస్తోంది.
సోమవారం నాడు తన కుమారుడిని బస్ స్టాప్ వద్ద దింపి ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. ఆమెకు తెలిసిన సయ్యద్ జావేద్ అనే వ్యక్తి ఆమె వద్దకు వచ్చి, ఆమె తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యం బాగోలేదని చెప్పాడు. వారి దగ్గరకు తీసుకెళ్తానని నమ్మబలికాడు.
జావేద్ ఆమెను ఒక ఆటోలో ఎక్కించుకుని, దారిలో ఆమెకు శీతల పానీయం (సాఫ్ట్ డ్రింక్) ఇచ్చాడు. అది తాగిన తర్వాత ఆమె స్పృహ కోల్పోయింది. తిరిగి స్పృహలోకి వచ్చేసరికి, ఆమె ఒక గదిలో ఉంది. ఆమె చేతులు ఒక స్కార్ఫ్తో కట్టబడి ఉన్నాయి. అక్కడ వెంకటేష్ అనే మరో వ్యక్తి కూడా ఉన్నాడు. వీరిద్దరూ కలిసి ఆమెపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డారు.
నిందితులు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయిన తర్వాత, ఆమె ఎలాగోలా తప్పించుకుని బయటకు వచ్చి, తన తల్లి వద్దకు చేరుకుంది. ఆ తర్వాత ఆమె అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.