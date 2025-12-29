California: కాలిఫోర్నియాలో రోడ్డు ప్రమాదం.. తెలంగాణ యువతులు మృతి
ఉన్నత విద్య-ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం అమెరికాలో ఉంటున్న తెలంగాణకు చెందిన ఇద్దరు యువతులు కాలిఫోర్నియాలో జరిగిన కారు ప్రమాదంలో దుర్మరణం పాలయ్యారు. మృతులను మహబూబాబాద్ జిల్లా గార్లకు చెందిన 25 ఏళ్ల పులఖండం మేఘన రాణిగా, ముల్కనూరుకు చెందిన 24 ఏళ్ల కడియాల భావనగా గుర్తించారు.
ఈ ప్రమాదం ఆదివారం సాయంత్రం సుమారు 4 గంటలకు జరిగింది. మేఘన, భావన, ఎనిమిది మంది స్నేహితులతో కలిసి రెండు కార్లలో అలబామా హిల్స్ ప్రాంతంలో పర్యటిస్తున్నారు. వారు ప్రయాణిస్తున్న వాహనం ఒక మలుపు వద్ద అదుపుతప్పి, రోడ్డు పక్కకు దూసుకెళ్లి లోయలో పడిపోవడంతో ఈ దుర్ఘటన జరిగింది.
ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరూ అక్కడికక్కడే మరణించారు. ఈ ఇద్దరు యువతులు మూడేళ్ల క్రితం అమెరికాకు వెళ్లారు. వారు ఇటీవల తమ ఎంఎస్ డిగ్రీలను పూర్తి చేసి, ఉద్యోగాల కోసం చురుకుగా వెతుకుతున్నారు.