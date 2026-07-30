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  4. Unhygienic Pani puri, Samosa Units Busted in Attapur; 25 kg Food Discarded
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 30 July 2026 (21:07 IST)

10 కిలోల సమోసాలు.. 15 కిలోల పానీ పూరీలను పారవేశారు.. ఎందుకంటే?

Samosa
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (21:07 IST)
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Samosa
హైదరాబాద్ ఫుడ్ అడల్టరేషన్ సర్వైలెన్స్ టీమ్ (హెచ్-ఫాస్ట్), జీహెచ్ఎంసీ ఆహార భద్రతా అధికారులతో కలిసి, జూలై 28, 2026న అట్టాపూర్‌లో అపరిశుభ్రమైన పరిస్థితుల్లో స్ట్రీట్ ఫుడ్‌ను తయారు చేస్తున్న అనేక కేంద్రాలపై దాడులు నిర్వహించింది. ఎన్ఎం గూడలో జరిపిన తనిఖీల్లో, అధికారులు ఒక పానీ పూరీ తయారీ కేంద్రం, మూడు సమోసా తయారీ కేంద్రాలపై దాడులు చేసి, ఆహార భద్రతా నిబంధనల తీవ్ర ఉల్లంఘనలను గుర్తించారు. 
 
ఈ కేంద్రాలు సరైన లైసెన్సులు లేకుండా నడుస్తున్నట్లు, అపరిశుభ్రమైన పరిస్థితులను కలిగి ఉన్నట్లు, నాణ్యత లేని ముడి సరుకులను ఉపయోగిస్తున్నట్లు తేలింది. ప్రజారోగ్యాన్ని పరిరక్షించే చర్యగా, అధికారులు అక్కడికక్కడే 10 కిలోల తయారైన సమోసాలను, 15 కిలోల పానీ పూరీలను పారవేశారు. ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ యాక్ట్, 2006 ప్రకారం వీటి నిర్వాహకులపై చట్టపరమైన చర్యలు ప్రారంభించబడ్డాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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