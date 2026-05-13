పరారీలో బండి సంజయ్ కుమారుడు.. పోలీసు విచారణకు డుమ్మా
తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన బీజేపీ సీనియర్ నేత, కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు భగీరథ్ చిక్కుల్లో పడ్డారు. తన కుమార్తెను భగీరథ్ వేధిస్తున్నాడంటూ 17 యేళ్ల బాలిక తల్లి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఆయనపై పోక్సో చట్టం కింద ఈ నెల 8వ తేదీన కేసు నమోదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ కేసు విచారణ నిమిత్తం బుధవారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలు బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎదురు హాజరుకావాలని పోలీసులు నోటీసులు ఇచ్చారు.
బాధితురాలి తల్లి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా బీఎన్ఎస్లోని సెక్షన్ 74, 75, పోక్సో చట్టంలోని సెక్షన్ 11 రెడ్విత్ 12 కింద గత శుక్రవారం కేసు నమోదైన విషయం తెలిసిందే. తదనంతర పరిణామాల నేపథ్యంలో బాధితురాలి వాంగ్మూలం ఆధారంగా పోక్సో చట్టంలోని కఠినమైన 5(1) రెడ్ విత్ 6 సెక్షన్ను కూడా చేర్చారు.
దీంతో ఈ కేసు విచారణ కోసం బుధవారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు పేట్ బషీరాబాద్ పోలీసు స్టేషన్లో హాజరు కావాలని ఆయనకు పోలీసులు మంగళవారం నోటీసులు ఇవ్వగా ఆయన హాజరుకాలేదు. మరోవైపు, ఈ కేసులో అరెస్టు కాకుండా ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేయాలంటూ భగీరథ్ తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు.
స్కూలు గెట్ టు గెదర్లో కలిశారు .. చివరకు ప్రాణాలు పోయాయి
పదో తరగతి గెట్ టు గెదర్లో కలిసిన ఓ వ్యక్తి చివరకు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ దారుణ ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పెద్దపల్లి జిల్లా రామగిరి మండలం, సింగిరెడ్డిపల్లిలో జరిగింది.
పోలీసుల కథనం మేరకు... ఈ గ్రామానికి చెందిన అలేఖ్య, వంశీలు పదో తరగతి చదివే రోజుల్లో గాఢంగా ప్రేమించుకున్నారు. ఆ తర్వాత పరిస్థితులు కలిసిరాక వారిద్దరూ వేర్వేరు వ్యక్తులను వివాహం చేసుకున్నారు.
అయితే, టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థుల పూర్వసమ్మేళనం జరిగింది. దీనికి అలేఖ్య, వంశీలు హాజరయ్యారు. దీంతో వారి మధ్య మళ్లీ ప్రేమ చిగురించింది. ఈ విషయం అలేఖ్య భర్త నవీన్కు తెలియడంతో భార్యపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసి, పద్దతి మార్చుకోవాలని హెచ్చరించాడు.
అయినా వారిలో ఏమాత్రం మార్పు రాలేదు. దీంతో ఏప్రిల్ 30వ తేదీన వంశీని హైదరాబాద్ నగరానికి పిలిపించిన నవీన్... వంశీకి పీకల వరకు మద్యం తాపించి, తన స్నేహితుడు భాస్కర్ సహాయంతో కత్తితో పొడిచి హత్య చేశాడు.
ఆ తర్వాత మృతదేహాన్ని ప్లాస్టిక్ కవర్లో చుట్టి కారు డిక్కీలో వేసుకుని మంథని సమీపంలోని గాడుదుల గండి లోయలో పడేశాడు. మిస్సింగ్ కేసుగా దర్యాప్తు ప్రారంభించిన పోలీసులు.. మొబైల్ ఫోన్ సిగ్నల్స్ ఆధారంగా నిందితులు ఆలేఖ్య, నవీన్, భాస్కర్లను అరెస్టు చేశారు.
Anil Ravipudi: అనిల్ రావిపూడి లాంచ్ చేసిన శ్రీనివాస మంగపురం లోని మంగా మంగా సాంగ్
‘శ్రీనివాస మంగాపురం’ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు హీరోగా పరిచయమౌతున్న జయకృష్ణ ఘట్టమనేని తన స్టన్నింగ్ లుక్స్, ఆకట్టుకునే బేస్ వాయిస్తో మంచి ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేశారు. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడిగా, మహేష్ బాబు అన్న కొడుకుగా భారీ అంచనాల మధ్య ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెడుతున్న ఆయన ఆ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే తన ప్రామిస్ను నిలబెట్టుకుంటున్నారు.
మరో గ్లోబల్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన విరోష్ జోడి.. కపుల్ యాడ్ కు 9.1 మిలియన్ లైక్స్
విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక కలిసి నటిస్తున్న యాడ్స్ ఇన్ స్టాగ్రామ్ లైక్స్ లో గ్లోబల్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. ఈ జంటకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆదరణను ఈ లైక్స్ తెలియజేస్తున్నాయి. విరోష్ జోడి ఇటీవల కలిసి చేసిన ఎయిర్ బీఎన్ బీ కపుల్ యాడ్ కు ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో 9.1 మిలియన్ పైగా లైక్స్ వచ్చాయి. ఈ లైక్స్ ఇంకా పెరుగుతున్నాయి. ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో ఒక యాడ్ కు వరల్డ్ వైడ్ గా వచ్చిన సెకండ్ హయ్యెస్ట్ లైక్స్ ఇవే కావడం గమనార్హం.
KJR: మన దేశానికి నేషనల్ గేమ్ అనేదే లేదని చెప్పే గుర్తింపు ట్రైలర్
స్పోర్ట్స్, కోర్ట్ డ్రామాగా గంగా ఎంటర్టైన్మెంట్స్, స్వస్తిక్ విజన్స్ సంయుక్త నిర్మాణంలో కేజేఆర్ హీరోగా ఎస్కే ప్రశాంత్, అజిత్ బాస్కర్, అరుణ్ మురుగన్ నిర్మించిన చిత్రం ‘గుర్తింపు’. ఈ మూవీకి జె.పి. తెన్ పతియాన్ దర్శకత్వం వహించారు. దేశంలోని క్రీడా వ్యవస్థ, రాజకీయ వ్యవస్థ, ప్రభుత్వ పనితీరు, పేదలు క్రీడలకు ఎంత దూరంలో ఉన్నారు అనే విషయాల్ని ఇతివృత్తంగా తీసుకుని ‘గుర్తింపు’ సినిమాని తెరకెక్కించారు. తాజాగా ఈ సినిమాకి సంబంధించిన ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు.
భర్తతో విడిపోతున్న నటి మౌనీరాయ్.... స్పందించిన బాలీవుడ్ నటి
బాలీవుడ్ నటి మౌనీరాయ్ తన భర్త సూరజ్ నంబియార్తో విడిపోతున్నట్టు విస్తృతంగా ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై మౌనీరాయ్ స్పందించారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా అవాస్తవాలను ప్రచారం చేయడం మానుకోవాలని ఆమె కోరారు. తమ వ్యక్తిగత గోప్యతకు భంగం కలిగించొద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. మౌనీరాయ్, సూరజ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒకరినొకరు అన్ఫాలో కావడంతో విడిపోతున్నారన్న ప్రచారం జరగ్గా నటి రియాక్ట్ అయ్యారు.
iBOMMA: ఆన్లైన్లో తిరిగి ప్రత్యక్షమైన ఐబొమ్మ.. షాకైన సినీ ప్రపంచం
పైరసీ దిగ్గజం ఐబొమ్మ దాని నిర్వాహకుడు రవి ఇమ్మడి అరెస్టు అయిన కొన్ని నెలల తర్వాత ఆన్లైన్లో తిరిగి ప్రత్యక్షమైంది. రవి అరెస్టు తర్వాత, దానిని శాశ్వతంగా మూసివేశారు. అయితే, ఈ వెబ్సైట్ కొత్తగా విడుదలైన సినిమాల లైబ్రరీతో తిరిగి వచ్చింది. ఈ పునరాగమనం చాలామంది సినీ పరిశీలకులను, ప్రేక్షకులను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. రామ్ చరణ్ పెద్ది, సమంత మా ఇంటి బంగారం, ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్, అఖిల్ అక్కినేని లెనిన్ వంటి మరెన్నో సినిమాలు త్వరలో థియేటర్లలోకి రానున్న నేపథ్యంలో, ఈ నిరంతర ముప్పును అరికట్టడానికి పరిశ్రమ ఇప్పుడు కఠినమైన పోలీసు జోక్యం కోసం ఎదురుచూస్తోంది.