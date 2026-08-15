కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తుమ్మితే ఊడిపోతుంది : కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తుమ్మతే ఊడిపోతుందని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ అన్నారు. అలాగే, పాతబస్తీ భాగ్యలక్ష్మి ఆలయం వద్ద లక్షలాది మందితో సామూహిక వందేమాతరం గీతాలాపన చేయిస్తానని ఆయన శపథం చేశారు. ఎంఐఎం నేతలారా.. దమ్ముంటే అడ్డుకోండని సవాల్ విసిరారు. వందేమాతరం గీతాన్ని అవమానిస్తే 3 ఏళ్ల జైలు శిక్ష, జరిమానా తప్పదన్నారు. చట్ట ప్రకారం వ్యవహరించే తమను మతతత్వవాదులంటారా అని మండిపడ్డారు.
స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులపై సీఎం, మంత్రుల ఫొటోలు ఎందుకని ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తుమ్మితే ఊడిపోయేదని ఎద్దేవా చేశారు. కర్ణాటకలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య హయాంలో రూ.వందల కోట్లతో తయారుచేసిన స్మార్ట్ కార్డులన్నీ నిరుపయోగమయ్యాయని గుర్తు చేశారు. తెలంగాణలో దాదాపు 2 కోట్ల మందికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉచితంగా బియ్యం ఇస్తోందన్నారు. రేషన్ కార్డులపై మోడీ ఫొటో ఎందుకు పెట్టడం లేదో చెప్పాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. కేంద్రం ఇచ్చే బియ్యం మీకు అవసరం లేదా అని బండి సంజయ్ ప్రశ్నించారు.
ఆస్తి కోసం కొడుకు ఘాతుకం - శవాన్ని కూడా వదల్లేదు... చనిపోయిన తండ్రి చేతి వేలిముద్ర తీసుకున్నాడు..
ఆస్తి కోసం ఓ కుమారుడు ఘాతుకానికి తెగబడ్డాడు. శవం అని కూడా చూడలేదు. చనిపోయిన తండ్రి చేతి వేలి ముద్రలను ఖాళీ పత్రాల్లో తీసుకున్నాడు. మృతదేహం వేలిని పట్టుకుని ఖాళీ కాగితాలపై వేలిముద్ర వేయించిన దృశ్యాలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఖరౌహా గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది.
75 యేళ్ల ఛత్రపాల్ తన కుమారుడు మహేంద్ర, కోడలు లక్ష్మి వేధింపులు భరించలేక కొంతకాలంగా కుమార్తెల వద్ద ఉంటున్నారు. 2023లో మహేంద్ర, లక్ష్మి తన తల్లిదండ్రులను ఇంటి నుంచి వెళ్లగొట్టారని ఛత్రపాల్ కుమార్తె సుమన్ ఆరోపించారు. దీంతో ఆయన బంధువులు, తన ముగ్గురు కుమార్తెల వద్ద ఉంటూ వచ్చారు.
ఈ క్రమంలో తనకున్న భూమిని తన ముగ్గురు కుమార్తెల పేరుతో ఛత్రపాల్ రాసిచ్చినట్టు కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. తనను, తన భార్యను వేధించినందుకు మహేంద్ర, కోడలు లక్ష్మికి తన ఆస్తిలో ఏమాత్రం వాటా చెందని ఛత్రపాల్ పత్రాల్లో పేర్కొన్నాడు. అయితే, తండ్రి ఆరోగ్యం విషమించడంతో జూలై 7వ తేదీన సుమన్ తన అన్న మహేంద్రకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో కుటుంబంతో కలిసి లక్నోకు వచ్చిన మహేంద్ర, తండ్రికి చికిత్స చేయిస్తానంటూ ఆయన్ను గ్రామానికి తీసుకెళ్లగా, ఇంటికి తీసుకెళ్లిన రెండు రోజులకే ఆయన చనిపోయాడు.
అంత్యక్రియల కోసం సుమన్, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు గ్రామానికి చేరుకున్నారు. అక్కడే వారికి ఊహించని దృశ్యం కనిపించింది. మృతి చెందిన ఛత్రపాల్ చేతి వేలిని పట్టుకున్న మహేంద్ర ఖాళీ కాగితాలపై ఆయన వేలి ముద్ర తీసుకోవడాన్ని బంధువులు, గ్రామస్థులు చూశారు. దీన్ని ఎవరో వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అది కాస్త వైరల్ అయింది.
తండ్రి జీవించివున్నపుడు పట్టించుకోకుండా ఇంటి నుంచి గెంటేసిన కుమారుడు.. తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత ఆస్తి కోసం మృతదేహాన్ని ఉపయోగించుకోవడం చూసి కుటుంబ సభ్యులు షాక్కు లోనయ్యారు. కన్నతండ్రి చివరి శ్వాస ఆగిన క్షణాల్లోనే ఆస్తి ఆలోచనే, మానవత్వాన్ని మరిచిన కొడుకు తీరుపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు వస్తున్నాయి.