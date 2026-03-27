ఆర్ఎస్ఎస్ కోసం గాయకుడిగా మారిన బీజేపీ నేత బండి సంజయ్ (video)
బీజేపీ నేత బండి సంజయ్ గాయకుడిగా మారారు. బండి సంజయ్ ఆర్ఎస్ఎస్ సూత్రాలను ప్రజల్లో మరింత విస్తృతంగా వ్యాప్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో ఆయన ఈ పాటలకు తన గాత్రాన్ని అందించారు. ఈ పాటల ప్రచార క్లిప్లు ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో విడుదలయ్యాయి. బండి సంజయ్ గానంతో కూడిన ఈ ప్రోమోలు వైరల్ అయ్యి, మద్దతుదారులు, విమర్శకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.
శ్రీరామ నవమి వేడుకల సందర్భంగా కరీంనగర్లో ఈ పాటల అధికారిక విడుదల జరగనుంది. ఈ కార్యక్రమంలో సంస్థ నాయకులు ఈ రికార్డింగ్లను లాంఛనంగా ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉంది. ఒక కేంద్ర మంత్రి గాయకుడి పాత్రలోకి అడుగుపెట్టడం అనే ఈ అసాధారణ చర్య రాజకీయ, సాంస్కృతిక వర్గాలలో ఆసక్తిని, చర్చను రేకెత్తించింది.
కొందరు దీనిని ప్రజలతో మమేకమవ్వడానికి, భావజాల సందేశాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ఒక సృజనాత్మక మార్గంగా చూస్తుండగా, మరికొందరు దీనిని ఆర్ఎస్ఎస్తో మంత్రికి ఉన్న గాఢమైన సంబంధాలను ఎత్తిచూపే ఒక ప్రతీకాత్మక చర్యగా పరిగణిస్తున్నారు.