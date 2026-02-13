శుక్రవారం, 13 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : శుక్రవారం, 13 ఫిబ్రవరి 2026 (21:19 IST)

ప్రాజెక్ట్ జల శక్తిని ప్రారంభించిన యునైటెడ్ బ్రూవరీస్ లిమిటెడ్

image
సంగారెడ్డి జిల్లా: హీనెకెన్ కంపెనీలో భాగమైన యునైటెడ్ బ్రూవరీస్ లిమిటెడ్, తెలంగాణలోని సంగారెడ్డి జిల్లాలో తమ ప్రతిష్టాత్మక సిఎస్‌ఆర్ కార్యక్రమం ప్రాజెక్ట్ జల శక్తిని ప్రారంభించింది. భారత్ కేర్స్ భాగస్వామ్యంతో అమలు చేస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ సుస్థిర వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించడం, భూగర్భ జలాలను పెంపొందించడం, జీవవైవిధ్యాన్ని మెరుగుపరచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ చొరవలో భాగంగా, రైతులు, స్థానిక ప్రజలకు మద్దతుగా పునరుత్పాదక ఇంధనంతో నడిచే రెండు సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్‌ను ఏర్పాటు చేశారు.
 
ఈ కార్యక్రమం మల్కాపూర్, కొత్లాపూర్, గుంటపల్లి, గోపులాపురం, హరిదాస్‌పూర్, మాలెపల్లి గ్రామ పంచాయతీలను కవర్ చేస్తుంది. ఈ CoEల ద్వారా, UBL మరియు భారత్ కేర్స్ సుస్థిర వ్యవసాయ పద్ధతులను ప్రోత్సహిస్తూ రైతులకు అండగా నిలుస్తాయి. పంట ఉత్పాదకతను పెంచడానికి నేల మరియు నీటి సంరక్షణపై శిక్షణ అందిస్తాయి. ఈ కేంద్రాలలో ఆటోమేటిక్ వెదర్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి, ఇవి నిజ-సమయ వాతావరణ సమాచారాన్ని అందిస్తాయి. అలాగే, సమాచారంతో కూడిన సమర్థవంతమైన వ్యవసాయం కోసం మట్టి పరీక్షా ప్రయోగశాలలు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.
 
స్థానిక జల భద్రతను బలోపేతం చేయడానికి, ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఒక కొత్త చెక్ డ్యామ్ నిర్మాణం, పాత చెక్ డ్యామ్ పునరుద్ధరణ, మూడు సాగునీటి కాలువలను లోతుగా, వెడల్పుగా చేసే పనులు చేపట్టారు. అదనంగా, పర్యావరణ వ్యవస్థ పునరుద్ధరణకు మద్దతుగా 1,200 కంటే ఎక్కువ స్థానిక మొక్కలను నాటుతున్నారు.
 
ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి యుబిఎల్ సిఎస్‌ఆర్-ఈఎస్‌జి కమిటీ చైర్‌పర్సన్ గీతూ గిద్వానీ వర్మ, కమిటీ సభ్యురాలు యోలాండా తలామో, చీఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ గరిమా సింగ్, భారత్ కేర్స్ ట్రస్టీ భౌమిక్ షా, కొత్లాపూర్ గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ పెంటాని ప్రవీణ్ కుమార్ హాజరయ్యారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ అమలులో అవలంబించిన సమిష్టి విధానాన్ని వారు ఈ సందర్భంగా ప్రశంసించారు.
 
ఈ కార్యక్రమం గురించి యునైటెడ్ బ్రూవరీస్ లిమిటెడ్ చీఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ ఆఫీసర్ గరిమా సింగ్ మాట్లాడుతూ, ప్రాజెక్ట్ జల శక్తి అనేది మేము పనిచేసే కమ్యూనిటీలలో సుస్థిర వ్యవసాయం, జల సంరక్షణ పట్ల మా దీర్ఘకాలిక కృషిని ప్రతిబింబిస్తుంది. రైతుల నైపుణ్యాభివృద్ధి, నీటి సంరక్షణ మౌలిక సదుపాయాలు, ఆగ్రోఫారెస్ట్రీ, సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్‌ను ఏకీకృతం చేయడం ద్వారా స్థానిక పర్యావరణ వ్యవస్థలను పునరుద్ధరిస్తూనే, దృఢమైన జీవనోపాధిని నిర్మించడానికి మేము కృషి చేస్తున్నాము. ఇటువంటి భాగస్వామ్యాలు కమ్యూనిటీలపై విస్తృతమైన మరియు శాశ్వత ప్రభావాన్ని చూపడానికి వీలు కల్పిస్తాయి అని అన్నారు.
 
భారత్ కేర్స్ ట్రస్టీ భౌమిక్ షా మాట్లాడుతూ, ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా, సుస్థిర వ్యవసాయ పద్ధతులను ప్రోత్సహించడానికి, నీటి లభ్యతను మెరుగుపరచడానికి మేము స్థానిక కమ్యూనిటీలతో కలిసి పని చేస్తున్నాము. ఈ ప్రాంతంలోని రైతులకు దీర్ఘకాలిక భరోసాను కల్పించడంలో ఈ CoEలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి అని పేర్కొన్నారు.

ఓటీటీలో బిగ్గెస్ట్ ఓపెనింగ్‌ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన మన శంకరవర ప్రసాద్ గారు

ఓటీటీలో బిగ్గెస్ట్ ఓపెనింగ్‌ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన మన శంకరవర ప్రసాద్ గారుమెగాస్టార్ చిరంజీవి, అనిల్ రావిపూడి సంక్రాంతి బ్లాక్ బస్టర్ మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు, డిజిటల్ వరల్డ్ లో మరో రికార్డును బద్దలు కొట్టింది. సంక్రాంతి సందర్భంగా థియేటర్లలో అద్భుతాలు సృష్టించి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 400 కోట్లకు పైగా వసూళ్లతో బిగ్గెస్ట్ రీజినల్ హిట్‌గా నిలిచిన ఈ చిత్రం ఇప్పుడు OTTలో అదరగొడుతోంది. ZEE5లో ప్రీమియర్ తెలుగు సినిమా ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ చూడని చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధించింది

Srivishnu: విష్ణు విన్యాసం లో శ్రీ విష్ణు, నయన సారిక ల లవ్లీ కెమిస్ట్రీ

Srivishnu: విష్ణు విన్యాసం లో శ్రీ విష్ణు, నయన సారిక ల లవ్లీ కెమిస్ట్రీశ్రీ విష్ణు 'విష్ణు విన్యాసం' అనే యూనిక్ ప్రాజెక్ట్‌తో అలరించబోతున్నారు. నూతన దర్శకుడు యదునాథ్ మారుతి రావు ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుమంత్ నాయుడు జి నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని హేమ, షాలిని సమర్పిస్తున్నారు, సుబ్రహ్మణ్యం నాయుడు జి, రామచారి ఎం సహ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ సినిమా టైటిల్ గ్లింప్స్‌, ఫస్ట్ సింగిల్ 'దేఖో విష్ణు విన్యాసం'కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

Jagapathi Babu: డబ్బంటే పిచ్చి వుంటే అది జబ్బు : జగపతిబాబు

Jagapathi Babu: డబ్బంటే పిచ్చి వుంటే అది జబ్బు : జగపతిబాబుమనిషి జీవితానికి అవసరాలకు డబ్బు ప్రధానం అది ఒక భాగమైతే దానిని పిచ్చిగా భావిస్తూ దాని చుట్టూ తిరిగితే జీవితమే పూర్తవుతుందని సీనియర్ నటుడు జగపతిబాబు సూక్తులు చెబుతున్నారు. ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో ఆయన తనదైన శైలిలో కొన్ని సూచనలు కూడా చేస్తున్నారు. తాజాగా ప్రముఖ పాడ్‌కాస్ట్ షోలో ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా డబ్బు గురించి ఆయన చెప్పిన మాటలు అందరినీ ఆలోచింపజేస్తున్నాయి.

డిస్ట్రిబ్యూటర్లతోపాటు ప్రేక్షకుడూ హ్యాపీ అయ్యేలా ఫంకీ వుంది : సూర్యదేవర నాగవంశీ

డిస్ట్రిబ్యూటర్లతోపాటు ప్రేక్షకుడూ హ్యాపీ అయ్యేలా ఫంకీ వుంది : సూర్యదేవర నాగవంశీనేడు(ఫిబ్రవరి 13) ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన 'ఫంకీ' చిత్రం, థియేటర్లలో నవ్వుల వర్షం కురిపిస్తూ, అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర బృందం సక్సెస్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించి, ప్రేక్షకులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.

వారణాసి సైన్స్ ఫిక్షన్ ఫీల్ కనిపిస్తున్నా... ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి క్లారిటీ

వారణాసి సైన్స్ ఫిక్షన్ ఫీల్ కనిపిస్తున్నా... ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి క్లారిటీమహేశ్ బాబు, రాజమౌళి కాంబినేషన్‌లో వారణాసి పేరుతో ఓ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. ఈ సినిమా ఏ స్థాయిలో ఉంటుందన్నది ప్రేక్షకుల ఊహకే ఆ చిత్ర దర్శకుడు వదిలేశారు. తన సినిమాల కథలను ముందుగానే చెప్పే రాజమౌళి.. ఈ దఫా మాత్రం అందుకు భిన్నంగా టైటిల్ గ్లింప్స్‌తో ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఆసక్తి నెలకొలేలా చేశారు. ఈ గ్లింప్స్ ఆధారంగా ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా ఊహించుకుంటున్నారు.

Watch More Videos

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుంది

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుందిఅల్లం ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది. అందుకే వంటకాల్లో కాస్తంత అల్లం ముక్కను తురిమి వేస్తుంటారు. ఈ అల్లం ప్రకృతి ప్రసాదించిన వనమూలికల్లో ఒకటి. పసిపిల్లలున్న ఇంట్లో అల్లం, శొంఠి ఉండడం ఆనవాయితీ. అల్లం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మీ రోజువారీ మోతాదు విటమిన్ సి కోసం అల్లం టీ తాగితే సరిపోతుంది. అల్పాహారంలో కాస్తంత అల్లం జోడించడం వలన రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటివి తగ్గుతాయి. కొద్దిపాటి అల్లం రసం తాగితే జీవక్రియను పెంచడంతో పాటు బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి ప్రవేశించలేదు. వికారం, మార్నింగ్ సిక్నెస్ తో వున్నవారికి అల్లం మేలు చేస్తుంది.

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలు

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలువేసవి తాపం తగ్గించుకోవడానికి, వేసవిలో శరీరం కోల్పోయే నీటిని తిరిగి అందించడంలో కర్బూజపండు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పండు ముఖ్యంగా శరీరంలోని వేడిని తగ్గిస్తుంది. అధిక రక్తపోటుని తగ్గిస్తుంది. మరి ఈ పండులో ఉన్న పోషక విలువలేంటో తెలుసుకుందాం. కర్బూజ పండులో ఎక్కువ శాతం బీటాకెరోటిన్, విటమిన్ సి ఆరోగ్యానికి తోడ్పడి క్యాన్సర్ బారిన పడిన కణాలను తగ్గించి ప్రీ-రాడికల్స్‌ని తొలగిస్తుంది. దీనిలో ఉన్న విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది మరియు శరీరంలోని తెల్ల రక్త కణాలను వృద్ది చెందేలా చేసి రక్తంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కాపాడుతుంది.

మేడ్ ఇన్ ఇండియా, దేశ్ బంధు గుప్తా, లూపిన్ అండ్ ఇండియన్ ఫార్మా పుస్తకం ఆవిష్కరణ

మేడ్ ఇన్ ఇండియా, దేశ్ బంధు గుప్తా, లూపిన్ అండ్ ఇండియన్ ఫార్మా పుస్తకం ఆవిష్కరణసందీప్ ఖన్నా, మనీష్ సభర్వాల్ రాసిన మేడ్ ఇన్ ఇండియా, మూడు అద్భుతమైన ప్రయాణాలను మనకు సూచిస్తుంది. అందులో ఒకటి భారతదేశ ఫార్మా పరిశ్రమ పెరుగుదల, లుపిన్ ఆవిర్భావం మరియు పరిణామం, అలాగే లుపిన్ వ్యవస్థాపకుడు దేశ్ బంధు గుప్తా గారి యొక్క అసాధారణ జీవితం. ఈ మూడు ప్రయాణాలను మనం ఒక్కసారి కలిపి చూస్తే... ఒకప్పుడు ఔషధాలను దిగుమతి చేసుకోవడంపైనే ఆధారపడిన దేశం, ఇప్పుడు ప్రపంచ ఫార్మసీగా కేంద్రస్థానంగా ఎలా మారిందో మనకు చాటిచెప్తుంది.

ఓట్స్ తింటే 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

ఓట్స్ తింటే 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?ఓట్స్‌లో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పుష్కలంగా వున్నాయి. వీటిని తీసుకోవడం ద్వారా అధిక బరువు తగ్గవచ్చు. ఇంకా వీటి ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఓట్స్ తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గడం, గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఓట్స్ పోషకాలతో నిండి వుంటాయి, శక్తివంతమైన ఫైబర్ బీటా-గ్లూకాన్‌తో సహా పిండి పదార్థాలు, ఫైబర్‌లు వుంటాయి. యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి కనుక ఓట్స్ తింటుండాలి. ఓట్స్‌లో బీటా-గ్లూకాన్ అనే శక్తివంతమైన కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. ఓట్స్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించగలవు, మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. ఓట్స్ రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణను మెరుగుపరుస్తుంది.

దానిమ్మ పువ్వు కషాయానికి అంత శక్తి వుందా?

దానిమ్మ పువ్వు కషాయానికి అంత శక్తి వుందా?దానిమ్మ ఆకులు, పూలు, పండ్లు, గింజలు, బెరడు అన్నీ ఔషధంగా ఉపయోగపడతాయి. ముఖ్యంగా దానిమ్మ పూలు చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. దానిమ్మ పువ్వును చూర్ణం చేసి అర ఔన్సు తేనెలో కలిపి ఉదయం, సాయంత్రం తింటే జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు దరిచేరవు. దానిమ్మ పువ్వును నీడలో ఆరబెట్టి అందులో తేనె కలుపుకుని తింటే శరీరం దృఢంగా తయారవుతుంది. దానిమ్మ పువ్వు కషాయం తీసుకుంటే మహిళల్లో పలు రుగ్మతలను నిరోధించవచ్చు. దానిమ్మ పువ్వులో తాటిబెల్లం కలిపి కషాయం చేసి తాగితే గ్యాస్ సమస్య తగ్గి ఆకలి కలుగుతుంది. రక్తంలో షుగర్ స్థాయిలను కంట్రోల్ చేసే శక్తి దానిమ్మ పూలకు వుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com