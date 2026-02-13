ప్రాజెక్ట్ జల శక్తిని ప్రారంభించిన యునైటెడ్ బ్రూవరీస్ లిమిటెడ్

సంగారెడ్డి జిల్లా: హీనెకెన్ కంపెనీలో భాగమైన యునైటెడ్ బ్రూవరీస్ లిమిటెడ్, తెలంగాణలోని సంగారెడ్డి జిల్లాలో తమ ప్రతిష్టాత్మక సిఎస్ఆర్ కార్యక్రమం ప్రాజెక్ట్ జల శక్తిని ప్రారంభించింది. భారత్ కేర్స్ భాగస్వామ్యంతో అమలు చేస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ సుస్థిర వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించడం, భూగర్భ జలాలను పెంపొందించడం, జీవవైవిధ్యాన్ని మెరుగుపరచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ చొరవలో భాగంగా, రైతులు, స్థానిక ప్రజలకు మద్దతుగా పునరుత్పాదక ఇంధనంతో నడిచే రెండు సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ను ఏర్పాటు చేశారు.
ఈ కార్యక్రమం మల్కాపూర్, కొత్లాపూర్, గుంటపల్లి, గోపులాపురం, హరిదాస్పూర్, మాలెపల్లి గ్రామ పంచాయతీలను కవర్ చేస్తుంది. ఈ CoEల ద్వారా, UBL మరియు భారత్ కేర్స్ సుస్థిర వ్యవసాయ పద్ధతులను ప్రోత్సహిస్తూ రైతులకు అండగా నిలుస్తాయి. పంట ఉత్పాదకతను పెంచడానికి నేల మరియు నీటి సంరక్షణపై శిక్షణ అందిస్తాయి. ఈ కేంద్రాలలో ఆటోమేటిక్ వెదర్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి, ఇవి నిజ-సమయ వాతావరణ సమాచారాన్ని అందిస్తాయి. అలాగే, సమాచారంతో కూడిన సమర్థవంతమైన వ్యవసాయం కోసం మట్టి పరీక్షా ప్రయోగశాలలు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.
స్థానిక జల భద్రతను బలోపేతం చేయడానికి, ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఒక కొత్త చెక్ డ్యామ్ నిర్మాణం, పాత చెక్ డ్యామ్ పునరుద్ధరణ, మూడు సాగునీటి కాలువలను లోతుగా, వెడల్పుగా చేసే పనులు చేపట్టారు. అదనంగా, పర్యావరణ వ్యవస్థ పునరుద్ధరణకు మద్దతుగా 1,200 కంటే ఎక్కువ స్థానిక మొక్కలను నాటుతున్నారు.
ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి యుబిఎల్ సిఎస్ఆర్-ఈఎస్జి కమిటీ చైర్పర్సన్ గీతూ గిద్వానీ వర్మ, కమిటీ సభ్యురాలు యోలాండా తలామో, చీఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ గరిమా సింగ్, భారత్ కేర్స్ ట్రస్టీ భౌమిక్ షా, కొత్లాపూర్ గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ పెంటాని ప్రవీణ్ కుమార్ హాజరయ్యారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ అమలులో అవలంబించిన సమిష్టి విధానాన్ని వారు ఈ సందర్భంగా ప్రశంసించారు.
ఈ కార్యక్రమం గురించి యునైటెడ్ బ్రూవరీస్ లిమిటెడ్ చీఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ ఆఫీసర్ గరిమా సింగ్ మాట్లాడుతూ, ప్రాజెక్ట్ జల శక్తి అనేది మేము పనిచేసే కమ్యూనిటీలలో సుస్థిర వ్యవసాయం, జల సంరక్షణ పట్ల మా దీర్ఘకాలిక కృషిని ప్రతిబింబిస్తుంది. రైతుల నైపుణ్యాభివృద్ధి, నీటి సంరక్షణ మౌలిక సదుపాయాలు, ఆగ్రోఫారెస్ట్రీ, సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ను ఏకీకృతం చేయడం ద్వారా స్థానిక పర్యావరణ వ్యవస్థలను పునరుద్ధరిస్తూనే, దృఢమైన జీవనోపాధిని నిర్మించడానికి మేము కృషి చేస్తున్నాము. ఇటువంటి భాగస్వామ్యాలు కమ్యూనిటీలపై విస్తృతమైన మరియు శాశ్వత ప్రభావాన్ని చూపడానికి వీలు కల్పిస్తాయి అని అన్నారు.
భారత్ కేర్స్ ట్రస్టీ భౌమిక్ షా మాట్లాడుతూ, ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా, సుస్థిర వ్యవసాయ పద్ధతులను ప్రోత్సహించడానికి, నీటి లభ్యతను మెరుగుపరచడానికి మేము స్థానిక కమ్యూనిటీలతో కలిసి పని చేస్తున్నాము. ఈ ప్రాంతంలోని రైతులకు దీర్ఘకాలిక భరోసాను కల్పించడంలో ఈ CoEలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి అని పేర్కొన్నారు.