Unseasonal rains : విపరీతంగా పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు... అనేక జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
మార్చి మధ్యకాలం ముందే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మండే ఎండలు తీవ్రమయ్యాయి. ఉష్ణోగ్రతలు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. తీవ్రమైన వేడి కారణంగా ప్రజలు బయటకు అడుగు పెట్టడం కష్టంగా ఉంది. మధ్యాహ్నం వేళల్లో రోడ్లు నిర్మానుష్యంగా కనిపిస్తాయి. అనేక జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు సహా రాబోయే వారాల్లో గణనీయమైన వాతావరణ మార్పుల గురించి వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
తెలంగాణలో మార్చి 16 నుండి అకాల వర్షాలు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకారం, తేమతో కూడిన ఆగ్నేయ గాలులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చల్లటి వాతావరణాన్ని కలిగిస్తాయని, మార్చి 16 నుండి 23 వరకు వర్ష సూచన ఉంది. ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణలో ఉరుములు, మెరుపులు సంభవించవచ్చని, కొన్ని ప్రాంతాలలో భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలులు వీస్తాయని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
పంట కాలంలో ఈ అకాల వర్షాల ప్రభావం గురించి రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. రంగారెడ్డి, కరీంనగర్, మహబూబ్ నగర్, ఆదిలాబాద్ వంటి జిల్లాలకు వడగళ్ల వాన హెచ్చరికలు జారీ చేయబడ్డాయి. రైతులు తమ పంటలను నష్టం నుండి రక్షించుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
మార్చి 14 వరకు తీవ్రమైన వేడి కొనసాగుతుందని అంచనా వేయబడినప్పటికీ, మార్చి 16 నుండి గంటకు 30 నుండి 40 కి.మీ వేగంతో వీచే గాలులు కొంత ఉపశమనం కలిగించవచ్చు. మార్చి 15 నుండి 17 వరకు ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తా జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఆకస్మిక వాతావరణ మార్పులు, దుమ్ము తుఫానులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఈ ఆకస్మిక వాతావరణ మార్పుల వల్ల వచ్చే జ్వరాలు, ఆరోగ్య సమస్యల పట్ల నివాసితులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.