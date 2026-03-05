మార్చి 18కి తర్వాత తెలంగాణలో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు
మార్చి 18 లేదా 19 తర్వాత తెలంగాణలో తీవ్రమైన ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. రాబోయే వర్షపాతం ఫిబ్రవరి 23- 24 తేదీలలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నమోదైన వర్షాల కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని అంచనా. కాలంలో రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వడగళ్ల వానలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ పరిశీలకులు హెచ్చరించారు.
అయితే, మార్చి 17 లేదా 18 వరకు తెలంగాణ అంతటా పొడి వాతావరణ పరిస్థితులు ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. ఈ కాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
హైదరాబాద్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 36-37 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు ఉంటాయని, తెలంగాణలోని తూర్పు ప్రాంతాలలో 39-41 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా ఉంటాయని అంచనా.