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  4. Uppal Pista House Cake Suspected of Causing Illness; Food Safety Check Sought
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 9 September 2026 (10:47 IST)

Uppal Pista House Cake- ఉప్పల్ పిస్తా హౌస్ కేక్ తిని వేవిళ్ళు.. అస్వస్థత

Pista
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (10:47 IST)
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Pista
హైదరాబాదులో ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారుల పుణ్యమాని ఇప్పటికే పలు హోటళ్లపై తనిఖీలు ముమ్మరం అయ్యాయి. అయినా ఆహార భద్రత విషయంలో పలు రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లు తగిన ప్రమాణాలు పాటించడం లేదు. దీంతో నాణ్యత కొరతతో వినియోగదారులు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు.

తాజాగా మంగళవారం ఉప్పల్‌లోని పిస్తా హౌస్ నుండి కొనుగోలు చేసిన కేక్ తిన్న తర్వాత ముగ్గురు వ్యక్తులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. కేక్ తిన్న తర్వాత వారు వాంతులు, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడినట్లు సమాచారం. ఈ ఘటన ఆహార భద్రతపై ఆందోళనలను రేకెత్తించింది. ఫుడ్ పాయిజనింగ్ జరిగినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. 
 
బాధితులు, స్థానిక నివాసితులు, పిస్తా హౌస్ అవుట్‌లెట్‌ను తనిఖీ చేసి, వారు పాటిస్తున్న నాణ్యత, భద్రతా ప్రమాణాలను పరిశీలించాలని ఆహార భద్రతా అధికారులను కోరారు.

కేక్‌లో ఉపయోగించిన పదార్థాలు, దాని గడువు తేదీ, నిల్వ పరిస్థితులు మరియు ఆహార తయారీ పద్ధతులను కూడా అధికారులు పరిశీలించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. క్షుణ్ణంగా తనిఖీ నిర్వహించి, ఏవైనా ఉల్లంఘనలు కనుగొంటే అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు అధికారులను కోరారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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