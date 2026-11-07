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  4. US national found dead under suspicious circumstances in hotel room in Hyderabad
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 7 November 2026 (11:52 IST)

లగ్జరీ హోటల్ గదిలో అమెరికన్ పౌరుడు మృతి.. ఏం జరిగింది?

Crime
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (11:52 IST)
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Crime
తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లా గచ్చిబౌలి ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక లగ్జరీ హోటల్ గదిలో 41 ఏళ్ల అమెరికన్ పౌరుడు మృతి చెంది ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మృతుడిని అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాకు చెందిన మైఖేల్ బ్రయాన్ లీగా గుర్తించారు. ఎస్‌ఎల్‌ఎన్ టెర్మినస్‌లోని మారియట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అపార్ట్‌మెంట్స్ భవనంలో 12వ అంతస్తులో ఉన్న 1218 నంబర్ గదిలో ఆయన అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉన్నారు. 
 
గచ్చిబౌలి పోలీసుల వివరాల మేరకు, మైఖేల్ బ్రయాన్ లీ తన వ్యాపార భాగస్వామి డేవిడ్‌తో కలిసి నవంబర్ 2న వ్యాపార నిమిత్తం హైదరాబాద్‌కు వచ్చి, ఈ హోటల్‌లో బస చేశారు.
 
నవంబర్ 4 సాయంత్రం నుండి లీకి చేసిన ఫోన్ కాల్‌లకు ఎటువంటి స్పందన లేకపోవడంతో, నవంబర్ 5న సాయంత్రం సుమారు 6:30 గంటల సమయంలో హోటల్ సిబ్బంది ఆయన గదిలోకి వెళ్లారు. అక్కడ ఆయన మంచంపై అపస్మారక స్థితిలో ఉండటాన్ని గమనించి, వెంటనే అత్యవసర సేవల విభాగం వారికి సమాచారం అందించారు. సమాచారం అందుకున్న గచ్చిబౌలి పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, పరిశీలన జరిపి, కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. 
 
మరణానికి గల ఖచ్చితమైన కారణం ఇంకా తెలియరాలేదని, పోస్ట్‌మార్టం నివేదిక, ఫోరెన్సిక్ పరీక్షల ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత అది స్పష్టమవుతుందని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనపై తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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