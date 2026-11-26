కడుపు నొప్పితో వెళ్తే బాలుడి శరీరంలో గర్భాశయం వెలుగు చూసింది..
ఒక బాలుడు శరీరంలో స్త్రీ పునరుత్పత్తి అవయవం బయటపడింది. ఈ విచిత్రమైన, అత్యంత అరుదైన వైద్య ఉదంతం ఒకటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని వికారాబాద్ జిల్లా పరిగిలో వెలుగు చూసింది. తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి, వృషణ సంచిలో వాపుతో బాధపడుతున్న 17 యేళ్ల కౌమార దశలోని బాలుడికి ఆపరేషన్ చేసిన స్థానిక ప్రైవేట్ ఆస్పత్రి వైద్యులు, అతడి శరీరంలో గర్భాశయం ఆనవాళ్లు ఉండటాన్ని గమనించి ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు.
మల్కాపూర్ గ్రామానికి చెందిన సదరు పదేళ్ల వయసున్నపుడే వృషణం కిందికి దిగిన సమస్య తలెత్తింది. అప్పట్లో ఆపరేషన్ చేసినప్పటికీ వృషణం ఆచూకీ దొకరలేదు. తాజాగా నొప్పి తీవ్రం కావడంతో పరిగిలోని ఛత్రజీ మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రిని ఆశ్రయించారు. వైద్యులు మరోసారి లోతుగా ఆపరేషన్ చేపట్టగా పురుషుడు అంతర్గత భాగాల్లో ఉండకూడని గర్భాశయం కనిపించింది.
ఇది వైద్య పరిభాషలో అత్యంత అరుదుగా సంభవించే పర్సిస్టెంట్ ముల్లెరియన్ డక్ట్ సిండ్రోమ్ అనే జన్యుపరమైన సమస్య అని వైద్య నిపుణులు భావిస్తున్నారు. బాహ్యంగా మగ శారీరక లక్షణాలు ఉన్నప్పటికీ, లోపల గర్భాశయం వంటి స్త్రీ అవయవాలు పెరగడం ఈ లోపం ప్రధాన లక్షణం. ఈ సంక్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను వైద్య బృదం ఎంతో విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. ప్రస్తుతం ఆ బాలుడు ప్రాణ ప్రమాదం నుంచి బయటపడి వేగంగా కోలుకుంటున్నట్టు వైద్యులు తెలిపారు.