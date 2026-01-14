మహిళలపై వ్యక్తిత్వ దాడికి పాల్పడటం సరికాదు : సీపీ సజ్జనార్
మహిళలపై వ్యక్తిత్వ దాడికి పాల్పడటం ఏమాత్రం సరికాదని హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ అన్నారు. అలాగే మీడియా ద్వారా మహిళల ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీయడాన్ని ఖండించాలని అన్నారు. మహిళా అధికారులపై ఉద్దేశపూర్వకంగా దాడులు ఆందోళనకరమన్నారు.
'ప్రజా జీవితంలో మహిళలను అవమానించడం క్రూరత్వం. మహిళా ఉద్యోగులపై వ్యక్తిగత దాడులు ఆమోదయోగ్యం కాదు. వ్యక్తిత్వంపై దాడి అంటే వారి పురోగతిపై దాడి చేసినట్టే. స్త్రీలను గౌరవించని సమాజం భవిష్యత్తు దెబ్బతింటుంది. భవిష్యత్తు అంతా మహిళలదే' అని సజ్జనార్ అన్నారు.
ఇటీవల ఓ మహిళా ఐఏఎస్ అధికారి, ఒక మంత్రిపై మీడియాలో వచ్చిన కథనాలు వివాదాస్పదమైన విషయం తెల్సిందే. ఈ అంశంపై ఆయన స్పందిస్తూ, మీడియా ద్వారా మహిళల ప్రతిష్టను దిగజార్చే ప్రయత్నాలను ఖండించాలని ఆయన కోరారు.
