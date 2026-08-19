నా భర్త చాలా మంచోడు, ఆమె మీద పడుతుంటే కమిటయ్యానంటున్నాడు: ఫోక్ డ్యాన్సర్ భార్య, వీడియో
వేములవాడలో లేడీ ఫోక్ డ్యాన్సరుతో తన భర్త ఈశ్వర్ సాయి ఏకాంతంగా గడుపుతుండగా వాళ్లిద్దరినీ రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నది ఈశ్వర్ భార్య. గదిలో వాళ్లిద్దరూ వుండగా నేరుగా ఇంట్లోకి వెళ్లింది. చెప్పు తీసుకుని కొడతానంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ... నా భర్త చాలామంచివాడు. ఆయనకు ఎలాంటి చెడు అలవాట్లు లేవు. కనీసం మద్యం కూడా తాగడు. తనతో నాకు పెళ్లయి ఏడేళ్లవుతోంది. ఈ ఏడేళ్ల కాపురంలో నన్ను పూవుల్లో పెట్టుకుని చూసుకున్నాడు.
ఆ అమ్మాయితో ఏమిటి ఇదంతా అని అడిగితే... ఆమె తనపై పడిందనీ, దాంతో కమిట్ అయిపోయా అంటున్నాడు. ఏ అమ్మాయి అయినా అలా మీద పడుతుంటే మగాడు ఏం చేస్తాడు. అప్పటికీ ఆమె మీద పడినంత మాత్రాన నువ్వు ఇలా ఎలా చేసావని నిలదీశాను. జరిగిందేదో జరిగిపోయింది వదిలేయ్ అంటున్నాడు. మా కాపురంలోకి ఆమె రావడం వల్ల ఒకసారి ఆత్మహత్య చేసుకుందామని కూడా అనుకున్నాను.
నాతో పాటే వుంటూ నా పక్కనే వుంటూ నన్నే మోసం చేసింది. ఆమె ఫోనులో చాటింగ్ సందేశాలు చూస్తే మతి పోతుంది. నా భర్తను ఎలాగో దారిలోకి తెచ్చుకుంటా. కానీ ఆ అమ్మాయి జీవితం ఏమైపోతుంది. వాళ్లమ్మగారికి ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పాను. నా కూతురు అంతే అంటోంది వాళ్ల అమ్మ. వాళ్ల అమ్మ అలా అంటుంటే ఇక నేనేమి చేయాలి. అందుకే మీడియా ముందుకు వచ్చి సమస్యను చెప్పుకుంటున్నాను అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు ఈశ్వర్ భార్య
‘మాధురి నా పక్కనే ఉంటూ నన్నే మోసం చేసింది’— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) August 19, 2026
ఫోక్ డ్యాన్సర్ మాధురి రాథోడ్తో తన భర్త ఈశ్వర్ సాయిని రెడ్హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య
అర్థరాత్రి సమయంలో ఇద్దరూ ఒకే గదిలో ఉండగా వారిని పట్టుకున్న ఫోక్ ఆర్టిస్ట్ ఈశ్వర్ భార్య
నీకు నా భర్తే దొరికాడా? అంటూ మాధురిపై చెయ్యి చేసుకున్న… pic.twitter.com/nNLim0B4dm