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Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (16:02 IST)

నా భర్త చాలా మంచోడు, ఆమె మీద పడుతుంటే కమిటయ్యానంటున్నాడు: ఫోక్ డ్యాన్సర్ భార్య, వీడియో

wife caught husband with another woman
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (16:07 IST)
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వేములవాడలో లేడీ ఫోక్ డ్యాన్సరుతో తన భర్త ఈశ్వర్ సాయి ఏకాంతంగా గడుపుతుండగా వాళ్లిద్దరినీ రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకున్నది ఈశ్వర్ భార్య. గదిలో వాళ్లిద్దరూ వుండగా నేరుగా ఇంట్లోకి వెళ్లింది. చెప్పు తీసుకుని కొడతానంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ... నా భర్త చాలామంచివాడు. ఆయనకు ఎలాంటి చెడు అలవాట్లు లేవు. కనీసం మద్యం కూడా తాగడు. తనతో నాకు పెళ్లయి ఏడేళ్లవుతోంది. ఈ ఏడేళ్ల కాపురంలో నన్ను పూవుల్లో పెట్టుకుని చూసుకున్నాడు.
 
ఆ అమ్మాయితో ఏమిటి ఇదంతా అని అడిగితే... ఆమె తనపై పడిందనీ, దాంతో కమిట్ అయిపోయా అంటున్నాడు. ఏ అమ్మాయి అయినా అలా మీద పడుతుంటే మగాడు ఏం చేస్తాడు. అప్పటికీ ఆమె మీద పడినంత మాత్రాన నువ్వు ఇలా ఎలా చేసావని నిలదీశాను. జరిగిందేదో జరిగిపోయింది వదిలేయ్ అంటున్నాడు. మా కాపురంలోకి ఆమె రావడం వల్ల ఒకసారి ఆత్మహత్య చేసుకుందామని కూడా అనుకున్నాను.
 
నాతో పాటే వుంటూ నా పక్కనే వుంటూ నన్నే మోసం చేసింది. ఆమె ఫోనులో చాటింగ్ సందేశాలు చూస్తే మతి పోతుంది. నా భర్తను ఎలాగో దారిలోకి తెచ్చుకుంటా. కానీ ఆ అమ్మాయి జీవితం ఏమైపోతుంది. వాళ్లమ్మగారికి ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పాను. నా కూతురు అంతే అంటోంది వాళ్ల అమ్మ. వాళ్ల అమ్మ అలా అంటుంటే ఇక నేనేమి చేయాలి. అందుకే మీడియా ముందుకు వచ్చి సమస్యను చెప్పుకుంటున్నాను అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు ఈశ్వర్ భార్య
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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