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  4. Video: Drunk man stops bus after fight with driver, punches wife for intervening
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 11 September 2026 (11:42 IST)

భార్యతో బైకులో వెళ్తూ.. ఆర్టీసీ బస్సును ఆపేసిన మందుబాబు.. (video)

Drunk man stops bus
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (11:42 IST)
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Drunk man stops bus
తాగిన మైకంలో మందుబాబులు ఏం చేస్తారో వారికే అర్థం కాదు. ఇందుకు జగిత్యాలలో జరిగిన సంఘటనే నిదర్శనం. జగిత్యాల జిల్లా మెట్‌పల్లిలో ఒక వ్యక్తి మద్యం మత్తులో హల్ చల్ చేశాడు. భార్యతో కలిసి బైకుపై వెళ్తుండగా.. అతను అకస్మాత్తుగా బైకు ఆపేశాడు. అంతేగాకుండా నేరుగా ఒక ఆర్టీసీ బస్సు వైపు వెళ్ళాడు. 
 
బస్సును ఆపే ప్రయత్నంలో అతను డ్రైవర్‌తో గొడవకు దిగాడు. అతనితో వాదించాడు. అలా చేయొద్దని వారించిన భార్యను చితక్కొట్టాడు. ఈ ఘటనతో ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం ఏర్పడటమే కాకుండా, స్థానికులు దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. ఆపై ఓ స్థానికుల బృందం అతన్ని వెనక్కి లాగడంతో, బస్సు ముందుకు కదలగలిగింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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