యువకుడిని కొడుతూ, బూతులు తిట్టిన కానిస్టేబుల్.. వీడియో
హైదరాబాద్లోని టోలిచౌకి వద్ద రాత్రి వేళ ఒక యువకుడిని కొడుతూ, అసభ్య పదజాలంతో దూషిస్తున్న ఒక పోలీసు కానిస్టేబుల్ వీడియో ప్రజల నుండి తీవ్ర విమర్శలను ఎదుర్కొంది. ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో కూడా విస్తృత ఆగ్రహానికి దారితీసింది.
ఆ వీడియోలో, కానిస్టేబుల్ జ్ఞానేశ్వర్ ఆ యువకుడిని అడ్డుకుని, అతనితో వాగ్వాదానికి దిగడం కనిపిస్తుంది. ఆ కానిస్టేబుల్ ఒక లాఠీని ఉపయోగించి, ఆ యువకుడి వీపు, కాళ్ళపై దయ లేకుండా పలుమార్లు ఎలా కొట్టాడో ఆ వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
కానిస్టేబుల్ ఎంతటి దురుసుతనాన్ని ప్రదర్శించినప్పటికీ, ఆ యువకుడు మాత్రం ఎటువంటి ప్రతిఘటన చూపలేదు. యువకుడిని అనవసరంగా కొట్టినందుకు స్థానిక నివాసులు ఆ కానిస్టేబుల్ను తప్పుబట్టారు.
"పరిస్థితిని చక్కదిద్దడానికి ఒక సరైన పద్ధతి ఉంటుంది. ఆయన (కానిస్టేబుల్) అలా ప్రవర్తించకూడదు. ఒకవేళ ఆ యువకుడికి ఏదైనా తీవ్రమైన హాని జరిగితే, దానికి ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు?" అని వారు ప్రశ్నించారు.
అసలు ఆ కానిస్టేబుల్ను అటువంటి చర్యకు పాల్పడేలా కచ్చితంగా ఏ విషయం ప్రేరేపించిందో తెలుసుకోవడానికి, ఈ ఘటనపై విచారణకు ఆదేశించాలని వారు ఉన్నతాధికారులను కోరారు.