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  4. Vietnam Boat Tragedy Survivors from AP Arrive Safely in Hyderabad
Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 13 July 2026 (10:18 IST)

వియత్నాం బోటు ప్రమాదం- సురక్షితంగా హైదరాబాద్ వచ్చిన ఏపీ బాధితులు

Vietnam Boat Tragedy
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 13 Jul 2026 (10:18 IST)
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Vietnam Boat Tragedy
వియత్నాంకు చెందిన ఫు క్వోక్ ద్వీపం సమీపంలో జరిగిన విషాదకరమైన స్పీడ్‌బోట్ ప్రమాదంలో చిక్కుకుని ప్రాణాలతో బయటపడిన ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన పలువురు బాధితులు, ఆదివారం అర్ధరాత్రి హైదరాబాద్‌లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. ఈ ప్రమాదం నుండి బయటపడిన వారు స్వదేశానికి చేరుకుంటుండగా, ఆ ఘటనకు సంబంధించిన హృదయ విదారక వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. 
 
హైదరాబాద్‌లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న వారిలో ఒకరైన మహిపాల్, అలజడితో కూడిన సముద్రంలో తమ పడవ బోల్తా పడినప్పుడు ఎదురైన భయానక క్షణాలను వివరించారు. ఈ ప్రమాదంలో 15 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. "మా బృందంలోని కొందరు సభ్యులు ఆ పడవ ప్రయాణానికి వెళ్లారు. అకస్మాత్తుగా ఒక పెద్ద అల వచ్చి పడవ బోల్తా పడింది.. అని మహిపాల్ ఆ ఘటనను వివరిస్తూ చెప్పారు. 
 
ఇక అదృష్టవశాత్తూ పడవ బోల్తా పడిన సమయంలో తాను వేరొక పడవలో ఉన్నానని మరొక బాధితుడు తెలిపారు. బాధితుల బృందంలో నలుగురు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందినవారని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు. బాధితుల కుటుంబాలకు, ప్రాణాలతో బయటపడిన వారికి అధికారులు అందించిన సహకారం పట్ల గణేష్ కృతజ్ఞత వ్యక్తం చేశారు.
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సెల్వి

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