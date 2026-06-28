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అద్దెకు బాయ్ఫ్రెండ్.. లైంగిక సేవల పేరుతో స్పెషల్ వీడియో - కేసు నమోదు
హైదరాబాద్ నగరంలోని కొందరు యువత అడ్డుదారుల్లో సంపాదించేందుకు చేయకూడని పనులకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా ఓ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసిన ఓ యువకుడు చేసిన పని తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరూ ముక్కున వేలు వేసుకుంటున్నారు. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేయాల్సిన అతడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఫాలోవర్లను పెంచుకోవడానికి అడ్డదారులు తొక్కాడు. అద్దెకు బాయ్ఫ్రెండ్, లైంగిక సేవలంటూ వీడియోలు చేశాడు. ఆ వీడియోకను అతికొద్ది రోజుల్లోనే వ్యూస్, లైకులు విపరీతంగా వచ్చాయి. గుర్తించిన పోలీసులు ఈ వీడియోలు వ్యభిచారాన్ని ప్రోత్సహించేలా ఉన్నాయని పలు సెక్షన్ల కింద ఛానల్పై కేసు నమోదు చేశారు.
నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందిన ఓ కుర్రాడు. డిగ్రీ పూర్తయ్యాక కోచింగ్ కోసం హైదరాబాద్కు వచ్చాడు. అమీర్పేటలోని ఓ గదిలో ఉంటూ అర్థరాత్రి స్నేహితులతో కలిసి తిరుగుతూ.. సరదాగా వీడియోలు చేసేవాడు. వీటికి వ్యూస్ పెరగడంతో అడ్డదారి తొక్కడం ప్రారంభించాడు. నగరంలో ఫలానా ప్రాంతంలో వ్యభిచారం జరుగుతోందంటూ వీడియోలతో సహా చిత్రీకరించి పోస్టు చేయడంతో పోలీసులకు చిక్కాడు.
సోషల్ మీడియాలో ఇన్ఫ్లూయెన్సర్ల పేరుతో కొందరి చేష్టలు పరాకాష్టకు చేరుతున్నాయి. వ్యూస్, లైకుల కోసం నైతికత మరిచి ప్రవర్తిస్తున్నారు. హైదరాబాద్లో అర్థరాత్రి మద్యం దొరికే ప్రదేశాలు, ఆన్లైన్లోని అశ్లీల వీడియోల వెబ్సైట్లు, నగరంలో ఫలానా ప్రాంతంలో వ్యభిచారం జరుగుతోందంటూ.. మహిళలతో మాట్లాడుతున్న వీడియోలు పోస్టు చేస్తున్నారు.
అందరూ విద్యార్థులే.. అసభ్య పోస్టులు, కామెంట్లతో కూడిన వీడియోలు పెడుతున్న కేసుల్లో పోలీసులకు చిక్కేవారంతా డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులే కావటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. పోలీసులు విచారణకు పిలిచినప్పుడు తల దించుకుంటున్నారు. ‘‘సోషల్ మీడియాలో లైక్స్ కోసమే చేశాం. ఇలా చేయడం తప్పని తెలియదు’’ అంటూ బుకాయిస్తున్నారు. సమాచారం అందించే వీడియోలు చేస్తే పెద్దగా ఆదరణ ఉండడం లేదని, లైక్స్ ఎక్కువగా వస్తే వేగంగా పాపులర్ అవుతామనే ఇలా చేసినట్లు అంగీకరిస్తున్నారు.
నెట్ ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న బాహుబలి ది టార్చ్ బేరర్
ఇండియన్ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద కొత్త చరిత్ర సృష్టించింది బాహుబలి. బాహుబలి ది బిగినింగ్, బాహుబలి ది కన్ క్లూజన్ చిత్రాలు రికార్డ్ స్థాయి వసూళ్లు సాధించి మరే సినిమా అందుకోలేని బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేశాయి. బాహుబలిగా రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ప్రపంచస్థాయిలో కీర్తి ప్రతిష్టలు సంపాదించుకున్నారు. ఈ పేరు, గుర్తింపు ఊరికే రాలేదని బాహుబలి మేకింగ్ డాక్యుమెంటరీ బాహుబలి ది టార్చ్ బేరర్ చూస్తే తెలుస్తోంది.
వెంకటేష్-త్రివిక్రమ్ కాంబోలో ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నెం: 47 విడుదల తేదీ ఖరారు
తెలుగు సినీ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న క్రేజీ కాంబినేషన్ ఎట్టకేలకు వెండితెరపై సందడి చేయడానికి సిద్ధమైంది. విక్టరీ వెంకటేష్, మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కలయికలో వస్తోన్న కుటుంబ కథా చిత్రం ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నెం: 47- AK47 విడుదల తేదీ ఖరారైంది. ఈ చిత్రాన్ని అక్టోబర్ 2, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో భారీస్థాయిలో విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్ర బృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ సందర్భంగా విడుదల చేసిన పోస్టర్ సినిమాపై అంచనాలను పెంచేసింది. ఈ పోస్టర్ సినిమాలోని హృద్యమైన, ఉత్సాహభరితమైన ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేస్తోంది.
మలయాళ స్టార్ హీరో నివీన్ పాలీ కొత్త సినిమాకు విజయం టైటిల్ ఖరారు
హీరో నివీన్ పాలీ, డైరెక్టర్ ఆల్ఫోన్స్ పుత్రన్ కాంబోకు పాన్ ఇండియా స్థాయిలో క్రేజ్ ఉంది. వీరు కలిసి చేసిన నేరం, ప్రేమమ్ చిత్రాలు ఘన విజయాలు సాధించాయి. ఇలాంటి క్రేజీ కాంబో 12 ఏళ్ల తర్వాత కలిసి సినిమా చేస్తున్నారంటే అంచనాలు ఏ స్థాయిలో ఉంటాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ అంచనాల మధ్య నివీన్ పాలీ, ఆల్ఫోన్సో పుత్రన్ కొత్త సినిమాకు "విజయం" అనే టైటిల్ అనౌన్స్ చేశారు. ఈ సినిమాను సినీ హోలిక్స్, పాలీ జూనియర్ పిక్చర్స్ బ్యానర్స్ పై టాన్సన్ టోనీ, సునీల్ రమది నిర్మిస్తున్నారు.
అవి ఐటమ్ సాంగ్లు కాదు... ప్రత్యేక డ్యాన్స్ నంబర్లే : తమన్నా
పలువురు అగ్ర హీరోల చిత్రాల్లో తాను నటించే ప్రత్యేక గీతాలపై హీరోయిన్ తమన్నా భాటియా స్పందించారు. ఆ ప్రత్యేక గీతాలు ఐటమ్ సాంగ్లు కాదన్నారు. అలాంటి పాటలు అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులు ఆస్వాదించాలా ఉంటాయన్నారు. అందుకే అలాంటి గీతాలను ఎంచుకున్నపుడు వాటిని ఐటమ్ పాటలుగ చూడను అని, తన వరుక అవి ప్రత్యేక డ్యాన్స్ నంబర్లే అని చెప్పారు.
మరోమారు సందడి చేయనున్న పుష్ప రాజ్ - శ్రీవల్లి జోడీ
వెండితెరపై మరోమారు పుష్పరాజ్ (అల్లు అర్జున్), శ్రీవల్లి (రష్మిక మందన్నా) జోడీ సందడి చేయనుంది. ప్రముఖ కోలీవుడ్ దర్శకుడు అట్లీ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ హీరోగా రాకా పేరుతో ఓ పాన్ ఇండియా మూవీ తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రంల దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్. అయితే, ఈ చిత్రంలో రష్మిక మందన్నా కూడా నటించనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. అల్లు అర్జున్, రష్మికకు సంబంధించిన సన్నివేశాలను త్వరలోనే ముంబైలో చిత్రీకరించనున్నట్టు టాలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పుష్ప'లో వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించిన సంగతి తెలిసిందే. రష్మికతో పాటు మృణాల్ ఠాకూర్, జాన్వీ కపూర్ కూడా ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నట్లు సమాచారం.