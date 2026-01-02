Nizamabad: నిజామాబాద్ను కమ్మేసిన పొగమంచు.. ఫోటోలు వైరల్
నిజామాబాద్ను దట్టమైన పొగమంచు కమ్మేసింది. దీనివల్ల పట్టణంలో, దాని గుండా వెళ్లే జాతీయ రహదారి 63పై ఉదయం వేళల్లో దృశ్యమానత సుమారు 100 మీటర్లకు తగ్గిపోయింది. వాహనదారులు జాగ్రత్తగా ప్రయాణిస్తూ, హెడ్లైట్లు వేసుకుని వాహనాలను నడిపారు.
పట్టణ శివార్లలో పొగమంచు మరింత దట్టంగా ఉండటంతో, సాధారణంగా సందడిగా ఉండే పట్టణ వాతావరణం నిశ్శబ్దంగా మారింది. తక్కువ దృశ్యమానత మధ్య ప్రయాణించాల్సి వచ్చినందున ఉదయం పూట ప్రయాణించే వారు నెమ్మదిగా వెళ్లారు. పట్టణంలోని రోడ్లపై, జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రాకపోకలు చాలా నెమ్మదిగా సాగాయి.
నిజామాబాద్-హైదరాబాద్, నిజామాబాద్-ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్-నాందేడ్ జాతీయ రహదారులతో సహా ప్రధాన మార్గాలలో వాహనాల రాకపోకలకు దట్టమైన పొగమంచు కారణంగా అంతరాయం ఏర్పడింది. ఇదిలా ఉండగా, పొగమంచుతో కప్పబడిన పట్టణానికి సంబంధించిన చిత్రాలు, వీడియోలతో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.