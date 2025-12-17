తెలంగాణలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు.. చివరి దశ పోలింగ్ ప్రారంభం
తెలంగాణలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల మూడవ, చివరి దశ పోలింగ్ బుధవారం ప్రారంభమైంది. పోలింగ్ ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమై మధ్యాహ్నం 1 గంటకు ముగుస్తుంది. ఓట్ల లెక్కింపు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. మొత్తం 12,652 సర్పంచ్ అభ్యర్థులు బరిలో ఉండగా, 75,725 మంది వార్డు సభ్యుల పదవులకు పోటీ పడుతున్నారని అధికారులు తెలిపారు.
36,483 పోలింగ్ కేంద్రాలలో జరిగే ఈ ఎన్నికల్లో మొత్తం 53 లక్షల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి అర్హులు. మొత్తం 3,752 గ్రామ పంచాయతీలు, 28,410 వార్డులకు పోలింగ్ జరుగుతోంది. చివరి దశలో, 4,159 గ్రామ పంచాయతీలు, 36,452 వార్డులకు ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ జారీ చేయగా, వీటిలో 394 మంది సర్పంచులు, 7,908 మంది వార్డు సభ్యులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.
ప్రశాంతంగా పోలింగ్ జరిగేలా భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. డిసెంబర్ 11న జరిగిన మొదటి దశ ఎన్నికల్లో 84.28 శాతం పోలింగ్ నమోదు కాగా, డిసెంబర్ 14న జరిగిన రెండో దశ ఎన్నికల్లో 85.86 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నవంబర్ 25న గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల కోసం డిసెంబర్ 11, 14, 17 తేదీలలో మూడు దశల షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది.