రోడ్డు ప్రమాదంలో వరంగల్ సర్పంచ్ మృతి... భర్త రవీందర్ పరిస్థితి విషమం
రోడ్డు ప్రమాదంలో సర్పంచ్ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. నల్లబెల్లి మండలం లెక్కలపల్లి గ్రామానికి చెందిన సర్పంచ్ కస్తూరి విజయలక్ష్మి (40), రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడి చికిత్స పొందుతూ గురువారం తెల్లవారుజామున మరణించారు. ఆమె భర్త రవీందర్ పరిస్థితి విషమంగా ఉందని సమాచారం.
Lenkalapalli Sarpanch
కుటుంబ సభ్యుల వివరాల ప్రకారం, బుధవారం రాత్రి విజయలక్ష్మి, ఆమె భర్త రవీందర్ ద్విచక్ర వాహనంపై నర్సంపేట నుండి లెక్కలపల్లికి వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఇటికలపల్లి, నరకపెట్టె గ్రామాల మధ్య ఉన్న వంతెన వద్దకు చేరుకోగానే, ఎదురుగా వచ్చిన ఒక గుర్తు తెలియని వాహనం వారి బైక్ను బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో భార్యాభర్తలిద్దరూ కింద పడి తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
గాయపడిన దంపతులను ప్రాథమిక చికిత్స కోసం 108 అంబులెన్స్లో నర్సంపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడి వైద్యులు మెరుగైన చికిత్స కోసం వారిని వరంగల్లోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి సిఫార్సు చేశారు.
వరంగల్లోని ఆ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతుండగా, గురువారం తెల్లవారుజామున విజయలక్ష్మి మరణించారు. చికిత్స పొందుతున్న ఆమె భర్త రవీందర్ పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. నల్లబెల్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, ఆ వాహనాన్ని గుర్తించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.