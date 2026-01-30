మహిళా పోలీస్ కానిస్టేబుల్ను వేధించిన ఆ ఇద్దరు... తాళలేక ఆత్మహత్య
వరంగల్ జిల్లాలో ఒక దూరపు బంధువుతో సహా ఇద్దరు వ్యక్తుల చేతిలో చాలాకాలం వేధింపులకు గురైన ఒక మహిళా పోలీసు కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య చేసుకుని ప్రాణాలు కోల్పోయింది. హనుమకొండ పోలీసుల ప్రకారం, మృతురాలు అనిత, వరంగల్ జిల్లాలోని పర్వతగిరి మండలం సీత్యా తండాకు చెందినది. వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్లోని ఆర్మ్డ్ రిజర్వ్ (ఏఆర్) విభాగంలో పనిచేస్తోంది.
మహబూబాబాద్ జిల్లాలోని తొర్రూరు మండలం, కొమ్మనపల్లి తండాకు చెందిన బంధువైన రాజేందర్, గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఆమెను పెళ్లి చేసుకుంటానని వాగ్దానం చేస్తున్నట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. అయితే, అతను డ్యూటీ సమయంలో తరచుగా వీడియో కాల్స్ చేస్తూ, ఇతర పురుషులతో మాట్లాడుతున్నావని ఆరోపిస్తూ ఆమెను వేధించేవాడని పోలీసులు తెలిపారు.
ఈ వేధింపులను భరించలేక అనిత తన తల్లిదండ్రులకు ఈ విషయం చెప్పినట్లు సమాచారం. వారు ఈ పెళ్లి ప్రతిపాదనను వ్యతిరేకించి, పెళ్లి జరగదని రాజేందర్కు స్పష్టంగా చెప్పారు. అయినప్పటికీ, అతను ఆమెపై ఒత్తిడి తీసుకురావడం కొనసాగించాడు. ఇంతలో, అనిత తన క్లాస్మేట్ జబ్బర్ లాల్తో సన్నిహితంగా ఉందని, ఇద్దరూ పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆలోచిస్తున్నారని రాజేందర్కు తెలిసింది. ఆగ్రహించిన రాజేందర్, జబ్బర్ లాల్కు ఫోన్ చేసి ఆమె గురించి ఏదో చెప్పినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత, జబ్బర్ లాల్ కూడా అనితను వేధించడం ప్రారంభించాడని, ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవడానికి అంగీకరించడానికి బదులుగా డబ్బు డిమాండ్ చేశాడని సమాచారం.
దీంతో తీవ్రమైన మానసిక వేదనకు గురైన అనిత, జనవరి 27న రాజేందర్కు ఫోన్ చేసి, అతను, జబ్బర్ లాల్ తన జీవితాన్ని నాశనం చేశారని, వారి కారణంగానే తాను ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నానని చెప్పిందని పోలీసులు తెలిపారు. రాజేందర్ నిర్లక్ష్యంగా స్పందిస్తూ, చనిపోమని ఆమెతో చెప్పినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.
ఆ వెంటనే, అనిత తన జీవితాన్ని ముగించుకోవడానికి పురుగుల మందు తాగింది. కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ ఆమె మరణించింది. బాధితురాలి తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు ఆధారంగా, పోలీసులు గురువారం రాజేందర్, అతని కుటుంబ సభ్యులు, జబ్బర్ లాల్పై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.