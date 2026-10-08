నీటిని వృధా చేసిన జూబ్లీహిల్స్ హోటల్కు రూ.20వేల జరిమానా
జూబ్లీహిల్స్లోని రోడ్ నంబర్ 45లో ఉన్న అనగనగ హోటల్కు, నీటిని వృథా చేసినందుకు హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ వాటర్ సప్లై అండ్ సీవరేజ్ బోర్డ్ రూ.20,000 జరిమానా విధించింది. బోర్డ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కె. అశోక్ రెడ్డి జూబ్లీహిల్స్ మీదుగా వెళ్తుండగా, అనగనగ హోటల్ ఆవరణను శుభ్రం చేసే క్రమంలో నీరు వృథా అవుతుండటాన్ని గమనించారు.
దీనిపై ఆయన యాజమాన్యం పట్ల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నీరు విలువైన సహజ వనరు అని, ఇలాంటి పనులకు దానిని విచక్షణారహితంగా ఉపయోగించకూడదని స్పష్టం చేశారు. సంబంధిత వ్యక్తులకు నోటీసు జారీ చేసి, జరిమానా విధించాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. ఎండీ ఆదేశాల మేరకు రూ. 20,000 జరిమానా విధించగా, అధికారులు ఆ మొత్తాన్ని వసూలు చేశారు.
జల వనరులను పరిరక్షించడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని ఎండీ పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా ఆవరణలు, రోడ్లు వంటి వాటిని శుభ్రం చేయడానికి నీటిని అధికంగా వినియోగించవద్దని ఆయన ప్రజలకు సూచించారు. తాగునీటితో సహా జల వనరులను దుర్వినియోగం చేయడం లేదా వృథా చేయడం గమనిస్తే నిబంధనల ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన హెచ్చరించారు.