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  4. We pressured my brother to go to America even though he said he did not want to, and he was killed, Anshul-s sister, Tanvi
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Monday, 8 June 2026 (19:30 IST)

మా అన్న అమెరికా వెళ్లనని చెప్పినా ఒత్తిడి చేసి పంపించాము, చంపేసారు: అన్షుల్ సోదరి తన్వి, వీడియో

Tanvi
BY: ఐవీఆర్
Publish: Mon, 8 Jun 2026 (19:30 IST) Updated: Mon, 8 Jun 2026 (19:34 IST)
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అమెరికాలో గన్ కల్చర్ పెట్రేగిపోతోంది. అమెరికాలో ఉన్నత చదువుల కోసం వెళ్లిన అన్షుల్ ఇటీవలే మాస్టర్స్ పూర్తి చేసాడు. డేటా అనలిస్టుగా పనిచేస్తున్న అన్షుల్ పార్ట్ టైం జాబ్ గా పిజ్జా డెలివరీ చేస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలో అతడిని కావాలని ఖాళీగా వున్న భవనాల వద్దకు రప్పించి అతి సమీపం నుంచి ఇద్దరు దుండగులు కాల్చి చంపారు. ఈ దారుణ ఘటన గురించి అన్షుల్ సోదరి తన్వి మీడియాతో మాట్లాడుతూ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు.
 
ఆమె మాట్లాడుతూ... మా అన్నకు అసలు అమెరికా వెళ్లడం ఇష్టం లేదు. ఇక్కడే ఏదో ఒక ఉద్యోగం చూసుకుని వుంటానని చెప్పేవాడు. ఐతే మా కుటుంబం అంతా ఒత్తిడి చేసి మా అన్నను అమెరికా పంపించాము. పంపినందుకు ఏమైంది. అన్నను చంపేసారు. దోపిడీ కోసం చేసినట్లు లేదని పోలీసులు చెబుతున్నారు. నా అభ్యర్థన ఏమిటంటే... దయచేసి మీ పిల్లల్ని అమెరికా పంపవద్దు. అక్కడి పరిస్థితులు ఏమీ బాగోలేదు. మా అన్న పార్థీవ దేహాన్ని త్వరగా భారతదేశానికి రప్పించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నట్లు వెల్లడించింది.
 
కాగా అన్షుల్ హత్యకు సంబంధించి అమెరికన్ పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. అన్షుల్ వెళ్లే మార్గంలో ఇద్దరు అనుమానితులను గుర్తించినట్లు చెప్పారు. వారి ఆచూకి చెప్పినవారికి 20,000 డాలర్లు రివార్డు ఇస్తామని తెలియజేసారు.
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ఐవీఆర్

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