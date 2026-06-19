సంబంధిత వార్తలు
- శుభవార్త : తెలంగాణాలో వచ్చే నాలుగు రోజుల పాటు వర్షాలు
- మహిళ కడుపులో కత్తెర పెట్టి కుట్లు వేశారు... చితాభస్మం సేకరిస్తుండగా బయటపడిన కత్తెర
- HPV Vaccination: తెలంగాణకు చేరిన హెచ్పీవీ వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్- 91,289 మందికి టీకా
- రెండు కోతుల పోట్లాడుకుంటే ఓ మహిళ ప్రాణం పోయింది...
- Pawan Kalyan: పవన్ కల్యాణ్కు కోర్టు ఉపశమనం.. ఆన్లైన్లో వ్యాప్తికి అడ్డుకట్ట
తెలంగాణకు వస్తాం, తిరుగుతాం, పోటీ చేస్తాం, తెలంగాణలో పవన్ జనసేన జెండా, వీడియో
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జనసేన నూతన కార్యాలయంలో జనసేన జెండాను ఎగురవేసారు జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్. తెలంగాణలో మీకేం పని అంటూ ఆమధ్య తెలంగాణకి చెందిన కొంతమంది నాయకులు చేసిన వ్యాఖ్యలపై అప్పట్లో పవన్ కల్యాణ్ గట్టి సమాధానం ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. మేము తెలంగాణకు వస్తాం, తిరుగుతాం, ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తాము. సమస్యలతో బాధపడుతున్న ప్రజలకు అండగా వుంటామని పవన్ కల్యాణ్ చెప్పారు.
హైదరాబాద్ మణికొండలో జనసేన తెలంగాణ నూతన రాష్ట్ర కార్యాలయాన్ని శుక్రవారం నాడు ప్రారంభించారు తెలంగాణ జనసేన నాయకులు. ఈ కార్యక్రమానికి పార్టీ నేతలు, జనసైనికులు, వీరమహిళల సమక్షంలో ప్రత్యేక పూజలతో శాస్త్రోక్తంగా కార్యాలయ ప్రవేశం జరిగింది.
తెలంగాణ రాష్ట్ర జనసేన నూతన కార్యాలయంలో జనసేన జెండాను ఎగురవేసిన అధ్యక్షులు శ్రీ @PawanKalyan గారు.#JanaSenaTelangana #JSPTelangana pic.twitter.com/uChcjarM2k— JanaSena Telangana (@JSPTelangana) June 19, 2026
Prabhas: మాటలు లాంటి పాటలతో తీశాం గట్టిగా చెప్పు అంటున్న ప్రభాస్
నాగ్ అశ్విన్ తో కలిసి మాట్లాడిన మాటలతోకూడిన చిన్న గ్లింప్స్ ను విడుదల చేశారు. మాటలు..లాంటి పాటలతో తీసిన ఇండియన్ చరిత్రలో ఫస్ట్ సినిమా అంటూ ప్రభాస్ అనగానే.. అదేవిషయాన్ని నాగ్ అశ్విన్ చెప్పాడు. అలా కాదు. ఇంకా గట్టిగా చెప్పమని అనగానే.. గట్టిగానే అశ్విన్ చెప్పాడు. ఇలా తన శైలిలో నాగ్ అశ్విన్ పబ్లిసిటీ ఇచ్చుకున్నాడు.
జానపద కళాకారిణిగా శ్రద్ధా కపూర్ - 'ఈఠా' ఫోటోలు వైరల్
ఎదుటివారి గురించి జనాలు సులభంగానే కామెంట్స్ చేస్తారు : సమంత
ఎదుటివారి గురించి, వారి జీవితాల గురించి ప్రజలు సులభంగానే కామెంట్స్ చేస్తారని హీరోయిన్ సమంత అన్నారు. ఆమె నటించిన తాజా చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. శుక్రవారం విడుదలైంది. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ, సెలబ్రిటీల బరువుకు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ ఏదోఒక చర్చ జరుగుతూనే ఉంటుంది. కొన్ని రోజుల క్రితం సమంత లుక్ హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఆమె డైటింగ్ చేసి చాలా సన్నగా అయ్యారని కొందరు కామెంట్స్ చేశారు.
కీర్తి, కృతి శెట్టిల చేతిని పట్టుకోవడం.. భుజాలపై చెయ్యేయటం ఏంటి? రాఘవేంద్ర రావుపై ట్రోల్స్ (video)
దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి రూపొందించబోయే కొత్త సినిమా ప్రారంభోత్సవానికి సంబంధించిన ఒక వీడియో ఆన్లైన్లో వైరల్ కావడంతో, ప్రముఖ తెలుగు చలనచిత్ర దర్శకుడు కె. రాఘవేంద్ర రావు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రోల్స్కు గురవుతున్నారు. వెంకటేష్ దగ్గుబాటి, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్, కీర్తి సురేష్, కృతి శెట్టి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించనున్న ఈ చిత్రం, గురువారం హైదరాబాద్లో లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. సంప్రదాయబద్ధంగా జరిగిన ఈ ముహూర్తపు కార్యక్రమంలో, ప్రారంభ షాట్కు దర్శకత్వం వహించాల్సిందిగా రాఘవేంద్ర రావును ఆహ్వానించారు.
Kajal Aggarwal: బాలక్రిష్ణ సరసన కాజల్ అగర్వాల్ NBK111 ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్
నందమూరి బాలకృష్ణ నటిస్తున్న 111వ సినిమాలో కాజల్ అగర్వాల్ ఎంపికైన విషయం తెలిసిందే. అందుకే సంబంధించిన ఆమె లుక్ పోస్టర్ ను తన 41వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నేడు చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసింది. నీలి రంగు చెక్డ్ చీర, కళ్ళద్దాలు, మరియు చదరంగం బోర్డు నేపథ్యంతో ఉన్న ఈ పోస్టర్కు 'ప్రతి తుఫానుకు ఒక కారణం ఉంటుంది' అనే ట్యాగ్లైన్ను జత చేశారు.