Weather Forecast: నవంబర్ 14.. తెలంగాణ, ఏపీ వాతావరణం ఎలా వుందంటే..?
శనివారం, నవంబర్ 14, 2026న ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో పగటిపూట పొడి వాతావరణం, వెచ్చని ఉష్ణోగ్రతలు రాత్రిపూట చల్లని వాతావరణం ఉండే అవకాశం ఉంది. భారత వాతావరణ శాఖ తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఎలాంటి ప్రత్యేక వాతావరణ హెచ్చరికలను జారీ చేయలేదు.
Weather Forecast
తెలంగాణ - సాధారణ పరిస్థితి: హైదరాబాద్తో సహా తెలంగాణలోని అన్ని జిల్లాల్లో పొడి వాతావరణం ఉంటుంది. ఉదయపు వేళల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్వల్ప పొగమంచు ఏర్పడవచ్చు. పగటిపూట ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉండే అవకాశం ఉంది.
టహైదరాబాద్ సూచన: పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 31°C–32°C వరకు ఉండవచ్చు. రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 15°C–16°C వరకు పడిపోయి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్: కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో పొడి వాతావరణం ఉంటుందని అంచనా. అయితే తీర ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
నగరాల వారీగా వివరాలు: విశాఖపట్నం: ఆకాశం స్పష్టంగా, ఎండగా ఉంటుంది. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత సుమారు 30°C, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 21°Cగా నమోదవుతుంది. గంటకు సుమారు 14 కి.మీ వేగంతో గాలులు వీస్తాయి, సగటు తేమ 73%గా ఉంటుంది. విజయవాడ: వాతావరణం వెచ్చగా, పొడిగా ఉంటుంది. పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు 30°C-32°C మధ్య, రాత్రిపూట 18°C-20°C మధ్య ఉంటాయి.
నవంబర్ 14న ఎటువంటి హెచ్చరికలు లేవు. అయితే, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడుతున్న అల్పపీడనం నవంబర్ 15 నాటికి బలపడి అల్పపీడన తీవ్రతగా మారే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావంతో వచ్చే వారం (నవంబర్ 18-19 తేదీల్లో) కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలు ఉన్నాయి.