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Written By సెల్వి సెల్వి

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నవంబర్ 15, 2026 నాటి వాతావరణ సూచన.. తేలికపాటి వర్షాలు

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (22:53 IST)
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Weather forecast
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా నవంబర్ 15, 2026 నాటి వాతావరణ సూచనలు, అధికారిక సలహాలను భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్‌లోని వాతావరణ కేంద్రం, అమరావతిలోని వాతావరణ కేంద్రం ద్వారా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆదివారం పొడి వాతావరణం వుంటుంది. 
 
నవంబర్ మధ్యలో, తెలుగు రాష్ట్రాలు సాధారణంగా రుతుపవనాల అనంతర కాలానుగుణ మార్పులను చోటుచేసుకోనున్న నేపథ్యంలో ఆదివారం తెలంగాణలో సాధారణంగా పొడి వాతావరణం, ఆహ్లాదకరమైన పగటి ఉష్ణోగ్రతలు, రాత్రి కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలలో క్రమంగా తగ్గుదల, ఉత్తర, మధ్య జిల్లాలలో ఉదయం పూట తేలికపాటి పొగమంచు లేదా పొగ ఉంటాయి.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్: కోస్తా ఆంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాలు ఈశాన్య రుతుపవనాల ప్రభావంతో ఉంటాయి. దీనివల్ల తరచుగా పాక్షికంగా మేఘావృతమైన ఆకాశం, ముఖ్యంగా దక్షిణ తీరంలో అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురుస్తాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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