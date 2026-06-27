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తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ.. ఏపీలోనూ భారీ వర్షాలు..
తెలంగాణలో వర్షాల నేపథ్యంలో వాతావరణ శాఖ రాష్ట్రానికి ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, బలమైన గాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. అలాగే, హైదరాబాద్, ఇతర జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేయబడింది.
రాబోయే ఏడు రోజుల్లో అక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. జూన్ 27 నుండి జూలై 2 వరకు భారీ వర్ష సూచన ఉంది. ఈ సమయంలో గంటకు 30 నుండి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నైరుతి రుతుపవనాల విస్తరణ, అల్పపీడన ద్రోణి ప్రభావం వల్ల ఈ వర్షాలు కురుస్తున్నాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాల్లో ఈ రోజు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్ వంటి మిగిలిన జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, పెద్దపల్లి, ఖమ్మం, నల్గొండ మరియు సూర్యాపేట జిల్లాల్లో జూన్ 29 వరకు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేయబడింది.
జూన్ 30 నుండి జూలై 1 వరకు ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. అల్పపీడన ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇప్పటికే పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు నమోదవుతుండగా, శనివారం నాడు కూడా వివిధ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఉత్తరాంధ్ర, కోనసీమ, నెల్లూరు ప్రాంతాల్లో మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటూ, అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం పలు జిల్లాలకు మెరుపుల హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అలాగే, జూన్ 28న గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని కూడా తెలిపింది.
హారతి గైకొనవే మా సమంత అంటూ అభిమానులు, వీడియో
సమంత నటించిన మా ఇంటి బంగారం చిత్రం హిట్ టాక్ తో దూసుకెళ్తోంది. ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ సక్సెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సమావేశంలో సమంతను దేవత అంటూ చిత్రానికి పనిచేసిన పలువురు సభ్యులు కొనియాడారు. ఇక ఆమె అభిమానులు అయితే హారతి పళ్లెంలో కర్పూరం వెలిగించి.. హారతి గైకొనవే మా సమంత అంటూ హారతి ఇచ్చి దిష్టి తీశారు. వారి అభిమానానికి సమంత కళ్లు చమర్చాయి. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
Balan: The Boy ట్రెండింగ్ బాలన్: ది బాయ్.. విమర్శకుల నుంచి ప్రశంసలు
విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన మలయాళ చిత్రం ది బాయ్, దేశవ్యాప్త సినిమా సంచలనంగా రూపాంతరం చెందింది. కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ సందర్భంగా 'మార్చే డు ఫిల్మ్'లో ప్రదర్శించబడినప్పుడు, ఈ చిత్రానికి స్టాండింగ్ ఒవేషన్, బలమైన అంతర్జాతీయ ప్రశంసలు లభించాయి. ఆ తర్వాత ఈ చిత్రం భారతదేశం అంతటా అసాధారణమైన స్పందనలను పొందుతూనే ఉంది. ఈ చిత్రం భావోద్వేగభరితమైన కథనం, నటన, సినిమాటోగ్రఫీ, సాంకేతిక నైపుణ్యం కేరళలోని ప్రేక్షకులను బలంగా ఆకట్టుకున్నాయి. అదే సమయంలో, తెలుగు, తమిళ విడుదలలలో, సానుకూల మౌఖిక ప్రచారం, ప్రముఖుల మద్దతు ద్వారా దీనికి పెరుగుతున్న ఆదరణ లభించింది.
ఖుష్బూ కుమార్తె పెళ్లికి త్రిష, ఖాళీగా పక్కసీటు, అది ఎవరికోసం?
తమిళ నటి ఖుష్బూ, దర్శకుడు సుందర్ల కుమార్తె అవంతిక వివాహం అంగరంగవైభవంగా గోవాలో జరిగింది. ఈ వివాహ వేడుకకు బాలీవుడ్, టాలీవుడ్, కోలీవుడ్ రంగాలకు చెందిన అగ్ర హీరోహీరోయిన్లు తమ కుటుంబాలతో హాజరయ్యారు. ఇదిలావుంటే ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో హల్చల్ చేస్తోంది. ఆ వీడియోలో త్రిష కూర్చుని వుంది, ఆమెకి కుడిప్రక్కన ఓ కుర్చీ ఖాళీగా కనబడుతోంది. బహుశా అది దళపతి విజయ్ కోసం అయి వుంటుందనే చర్చ నడుస్తోంది. ఇక త్రిషకు ఎడమ వైపున మెగాస్టార్ చిరంజీవి, ఆయన సతీమణి సురేఖ కూర్చున్నారు. అదే వరుసలో నాగ్ దంపతులు, వెంకీ దంపతులు కూర్చున్నారు.
Sree Vishnu: ఫస్ట్ 25 టికెట్స్ ఎవరు కొంటే వారికి మరొక టికెట్ ఫ్రీ ఇస్తాం :శ్రీవిష్ణు
హీరో హర్షిత్ రెడ్డి నటించిన కొత్త సినిమా "దీవాన". ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మించారు. ఈ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయయ్యారు. ఇటీవల గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చిన "దీవాన" సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల ఆదరణతో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర థ్యాంక్యూ మీట్ ను హీరో శ్రీ విష్ణు ముఖ్య అతిథిగా హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు.
Kajal Aggarwal :పురుగు మందుల పేరుతో జరిగే అన్యాయాలపై లాయర్ పోరాటమే ది ఇండియా స్టోరీ
కాజల్ అగర్వాల్, శ్రేయాస్ తల్పడే ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ‘ది ఇండియా స్టోరీ: స్లో పాయిజన్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్’ టీజర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. పురుగుమందుల ఆధారిత వ్యవసాయం (పెస్టిసైడ్ ఫార్మింగ్) వల్ల సమాజంపై పడుతున్న తీవ్ర ప్రభావాన్ని ఈ చిత్రం ప్రధానాంశంగా తీసుకుంది. రోజూ కోట్లాది మంది జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తున్న ఈ సమస్యపై అవగాహన కల్పించడమే ఈ సినిమా లక్ష్యం.