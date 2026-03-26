గురువారం, 26 మార్చి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 26 మార్చి 2026 (18:44 IST)

Gold Chain: సరికొత్త పద్ధతిలో గొలుసు దొంగతనం.. పెళ్లికి వచ్చిన అతిథిలా నటిస్తూ..

chain snatching
తెలంగాణలోని నిజామాబాద్ జిల్లాలో, సరికొత్త పద్ధతిలో జరిగిన ఒక గొలుసు దొంగతనం ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. నేరాల తీరు మారుతుండటంతో స్థానికులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. ఆర్మూర్ పట్టణంలోని పెర్కిట్ గ్రామంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. అక్కడ ఒక మహిళ, పెళ్లికి వచ్చిన అతిథిలా నటిస్తూ, ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న ఒక గృహిణిని లక్ష్యంగా చేసుకుంది. 
 
వివరాల్లోకి వెళితే.. నిందితురాలు సాయంత్రం వేళ, చేతిలో పెళ్లి ఆహ్వాన పత్రికలా కనిపించే ఒక కార్డును పట్టుకుని, దీపిక, ఆమె భర్త చంద్రశేఖర్ నివాసానికి వచ్చింది. చంద్రశేఖర్ సరుకులు తీసుకురావడానికి కిరాణా దుకాణానికి వెళ్లిన సమయంలో, నిందితురాలు తలుపు తట్టింది. పెళ్లి ఆహ్వాన పత్రికను అందజేయాలనే సాకుతో తలుపు తీయమని ఆమె దీపికను కోరింది. 
 
దీపిక తలుపు తీయగానే, ఆ మహిళ ఆహ్వాన పత్రికను ఆమె చేతికి ఇచ్చి, ఒక్కసారిగా దీపిక తలపై బలంగా కొట్టింది. దాంతో దీపిక స్పృహ కోల్పోయింది. ఆ వెంటనే, ఆమె బాధితురాలి మెడలో ఉన్న సుమారు మూడున్నర తులాల బంగారు గొలుసును లాక్కుని అక్కడి నుండి పారిపోయింది. 
 
ఆ మహిళ వయస్సు 40-50 ఏళ్ల మధ్య ఉంటుందని, ఆమె ఆకుపచ్చ రంగు చీర ధరించి ఉందని దీపిక తర్వాత వివరించింది. దీపిక ఏదో అనారోగ్య సమస్య కారణంగానే కుప్పకూలిపోయిందని మొదట భావించిన ఆమె భర్త, ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించిన తర్వాతే ఆమెకు స్పృహ తిరిగి వచ్చింది. దొంగతనం జరిగిన విషయం తెలియగానే, ఆ కుటుంబం పోలీసులకు సమాచారం అందించింది. 
 
సుమారు రూ.6 లక్షల విలువైన బంగారు ఆభరణాలను దొంగిలించినట్లు భావిస్తున్న నిందితుడిని పట్టుకునేందుకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. ఇటువంటి ఘటనలు మరెక్కడైనా జరిగాయా అనే కోణంలోనూ పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Raviteja: ఇరుముడి షూటింగ్ 50 శాతం పూర్తి, హైదరాబాద్‌లో యాక్షన్ సన్నివేశాల చిత్రీకరణమాస్ మహారాజా రవి తేజ ప్రస్తుతం తన 'ఇరుముడి' సినిమా షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ చిత్రానికి శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహిస్తుండగా.. ప్రతిష్టాత్మక పాన్-ఇండియన్ పవర్‌హౌస్ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌ భారీ ఎత్తున నిర్మిస్తోంది. మేకర్స్ ఇప్పటికే రవి తేజ, ప్రియా భవానీ శంకర్‌ల ఫస్ట్ లుక్‌ను పోస్టర్‌ను విడుదల చేసి అందరిలోనూ క్యూరియాసిటీని పెంచేసిన సంగతి తెలిసిందే.

Niharika: సమ్మర్‌లో ఔట్ అండ్ ఔట్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్ మూవీ రాకాస : నిహారిక కొణిదెల‌నిహారిక, ఉమేష్ కుమార్ బ‌న్సాల్‌తో క‌లిసి నిర్మించిన చిత్రం 'రాకాస'. మానస శర్మ దర్శకురాలు. సంగీత్ శోభ‌న్‌, న‌య‌న్ సారిక‌ జంటగా నటించారు. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 3న రిలీజ్ అవుతోంది. బుధ‌వారం మ‌ద‌న‌ప‌ల్లిలోని ఎంఐటీఎస్ కాలేజ్‌లో ట్రైల‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో నిర్మాత నిహారిక కొణిదెల‌, హీరో సంగీత్ శోభ‌న్‌, హీరోయిన్ న‌య‌న్ సారిక‌, గెట‌ప్ శ్రీను త‌దిత‌రులు పాల్గొన్నారు.

Samuthirakani,: కార్మేని సెల్వం చూసి ఈఎమ్‌ఐలను తగ్గించుకుంటారు : సముద్రఖనిసముద్రఖని, గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ కీలక పాత్రలో నటించిన చిత్రం కార్మేని సెల్వం. లక్ష్మీ ప్రియా, అభినయ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 3న తెలుగు, తమిళ భాషల్లో గ్రాండ్ గా థియేట్రికల్ రిలీజ్ కాబోతుంది.అరుణ్ రంగరాజులు నిర్మాతగా రామ్ చక్రి దర్శకత్వంలో తెలుగు, తమిళ భాషల్లో రూపొందింది. ప్రముఖ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థ పీవీఆర్ ఐనాక్స్ పిక్చర్స్ ద్వారా ఈ చిత్రం థియేటర్స్ లోకి రాబోతుంది. గురువారం ట్రైలర్ ను రిలీజ్ చేశారు.

Virat Karna: నాగబంధం లో రెండు రకాల గెటప్స్‌లో విరాట్ కర్ణ లుక్ విడుదలవిరాట్ కర్ణ హీరోగా అభిషేక్ నామ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న భారీ పాన్ ఇండియన్ మైథలాజికల్ ఎపిక్ చిత్రం 'నాగబంధం'. నిక్ స్టూడియోస్, అభిషేక్ పిక్చర్స్ బ్యానర్లపై కిషోర్ అన్నపురెడ్డి, నిషిత నాగిరెడ్డి నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా జూలై 3న విడుదల చేయాలని మేకర్స్ ఫిక్స్ అయ్యారు. వర్షాకాలం ప్రారంభంలోనే విడుదల చేయాలని చిత్ర బృందం నిర్ణయించుకుంది.

Saikumar: నెక్ట్స్ ఏం జరుగుతుంది అనే ఆసక్తి కలిగించే చిత్రం సుయోధన :సాయి కుమార్నేను 1972లో ధుర్యోధనుడి పాత్రను నాటికలో అభినయించాను. అప్పటికి నా వయసు 11 ఏళ్లు. ఇప్పుడు ఈ చిత్రంలో సుయోధనుడిగా నటిస్తుంటే ఆ రోజులు గుర్తుకువచ్చాయి అని సాయికుమార్ అన్నారు. ప్రియదర్శి, ద్రిషిక చందర్ హీరో హీరోయిన్ గా డైలాగ్ కింగ్ సాయికుమార్, సీనియర్ హీరోయిన్ ప్రేమ కీలకపాత్రల్లో నటించిన చిత్రం సుయోధన. ఎస్ మాధవ్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ నెల 27న విడుదలకాబోతోంది. ఈ సందర్భంగా ప్రీ రిలీజ్ ను రామానాయుడు స్టూడియోలో నిర్వహించారు.

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...గ్రీన్ టీ. కొవ్వు కరిగించుకోవాలని చాలామంది ఈ టీని ఇటీవలి కాలంలో తాగుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే అది అనారోగ్యకరమైన ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ కారణంగా, అధికంగా తాగడం వల్ల శరీరంలో డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. గ్రీన్ టీలో టానిన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి, అవి వాంతులు, వికారాన్ని కలిగించవచ్చు. ఎక్కువగా గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల నిద్ర దినచర్యకు అంతరాయం ఏర్పడి అది నిద్రలేమికి కారణం కావచ్చు. గ్రీన్ టీ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఎముకల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుంది. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ మైగ్రేన్‌ నొప్పికి కారణమవుతుంది.

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియోప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (W.H.O.) సిఫార్సు చేసిన ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సాల్ట్(ORS) ఫార్ములేషన్ ప్రోలైట్ ORS తయారు చేసే సిప్లా హెల్త్ లిమిటెడ్ సరికొత్త మసాలా జామకాయ ఫ్లేవర్‌ విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. భారతీయ వినియోగదారులను ప్రధానంగా దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన ఈ కొత్త రకం ఓఆర్‌ఎస్‌ (ORS) నిరూపితమైన సామర్థ్యాన్ని భారతీయ రుచులతో మేళవించి హైడ్రేషన్‌ను కేవలం సమర్థవంతంగానే కాకుండా ఆనందదాయకంగా కూడా చేస్తుంది. శాస్త్రీయ ఆధారిత ఉపశమనాన్ని, సుపరిచితమైన రుచిని రెండింటినీ అందిస్తుంది.

వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలువెన్ను నొప్పి. ఈ సమస్యతో నేడు చాలామంది ఇబ్బందిపడుతున్నారు. దీనికి కారణాలు ఎన్ని వున్నప్పటికీ ఈ సమస్యను వదిలించుకునేందుకు చిన్నచిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే సమస్య నుంచి దూరం కావచ్చు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ఐస్ ప్యాక్ వెన్నునొప్పి నివారిణిగా ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది. సరైన భంగిమ అంటే, మీ పాదాలను నేలపై పూర్తిగా ఆనించి కుర్చీలో కూర్చోవాలి. వీపు భాగంపై మర్దన చేస్తుంటే వెన్నునొప్పి నుండి ఉపశమనం పొందడమే కాకుండా ఒత్

వన్‌చెఫ్‌ను విడుదల చేసిన ఫిలిప్స్భారతీయ గృహాలకు పాకశాస్త్ర అవకాశాల ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరిస్తూ, రోజువారీ వంటను సులభతరం చేయడానికి రూపొందించిన వినూత్నమైన ఆల్-ఇన్-వన్ స్మార్ట్ కుకింగ్ ఉపకరణం అయిన ఫిలిప్స్ వన్‌చెఫ్‌ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ఫిలిప్స్ హోమ్ అప్లయన్సెస్ వెల్లడించింది. ముంబైలో, రణ్‌వీర్ బ్రార్ పర్యవేక్షణలో జరిగిన ఒక అనుభవపూర్వకమైన చెఫ్స్ టేస్టింగ్ టేబుల్ కార్యక్రమంలో ఈ ఆవిష్కరణ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో అతిథులను లైవ్ టేస్టింగ్స్, ఇంటరాక్టివ్ ఫుడ్ స్టేషన్ల ద్వారా భారతదేశంలోని విభిన్న వంట రుచులను అన్వేషించడానికి ఆహ్వానించారు.

పుచ్చకాయ తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?పుచ్చకాయ. వేసవికాలంలో ఇది మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తుంది. దీనిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇది రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తుంది. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. జ్వరంతో బాధపడతున్నవారు పుచ్చకాయ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే శారీరక నీరసం తగ్గి శక్తినిస్తుంది. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. పుచ్చపండు విత్తనాలను తీసుకోవటం వలన చర్మ క్యాన్సర్, ఇన్ఫెక్షన్ వంటి రుగ్మతలకు దూరంగా ఉంచుతుంది.
