Gold Chain: సరికొత్త పద్ధతిలో గొలుసు దొంగతనం.. పెళ్లికి వచ్చిన అతిథిలా నటిస్తూ..
తెలంగాణలోని నిజామాబాద్ జిల్లాలో, సరికొత్త పద్ధతిలో జరిగిన ఒక గొలుసు దొంగతనం ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. నేరాల తీరు మారుతుండటంతో స్థానికులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. ఆర్మూర్ పట్టణంలోని పెర్కిట్ గ్రామంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. అక్కడ ఒక మహిళ, పెళ్లికి వచ్చిన అతిథిలా నటిస్తూ, ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న ఒక గృహిణిని లక్ష్యంగా చేసుకుంది.
వివరాల్లోకి వెళితే.. నిందితురాలు సాయంత్రం వేళ, చేతిలో పెళ్లి ఆహ్వాన పత్రికలా కనిపించే ఒక కార్డును పట్టుకుని, దీపిక, ఆమె భర్త చంద్రశేఖర్ నివాసానికి వచ్చింది. చంద్రశేఖర్ సరుకులు తీసుకురావడానికి కిరాణా దుకాణానికి వెళ్లిన సమయంలో, నిందితురాలు తలుపు తట్టింది. పెళ్లి ఆహ్వాన పత్రికను అందజేయాలనే సాకుతో తలుపు తీయమని ఆమె దీపికను కోరింది.
దీపిక తలుపు తీయగానే, ఆ మహిళ ఆహ్వాన పత్రికను ఆమె చేతికి ఇచ్చి, ఒక్కసారిగా దీపిక తలపై బలంగా కొట్టింది. దాంతో దీపిక స్పృహ కోల్పోయింది. ఆ వెంటనే, ఆమె బాధితురాలి మెడలో ఉన్న సుమారు మూడున్నర తులాల బంగారు గొలుసును లాక్కుని అక్కడి నుండి పారిపోయింది.
ఆ మహిళ వయస్సు 40-50 ఏళ్ల మధ్య ఉంటుందని, ఆమె ఆకుపచ్చ రంగు చీర ధరించి ఉందని దీపిక తర్వాత వివరించింది. దీపిక ఏదో అనారోగ్య సమస్య కారణంగానే కుప్పకూలిపోయిందని మొదట భావించిన ఆమె భర్త, ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించిన తర్వాతే ఆమెకు స్పృహ తిరిగి వచ్చింది. దొంగతనం జరిగిన విషయం తెలియగానే, ఆ కుటుంబం పోలీసులకు సమాచారం అందించింది.
సుమారు రూ.6 లక్షల విలువైన బంగారు ఆభరణాలను దొంగిలించినట్లు భావిస్తున్న నిందితుడిని పట్టుకునేందుకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. ఇటువంటి ఘటనలు మరెక్కడైనా జరిగాయా అనే కోణంలోనూ పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.