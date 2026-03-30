తెలంగాణ ఉద్యమకారులకిచ్చిన హామీలు ఏమయ్యాయి? రేవంత్ సర్కారుకి రాములమ్మ సూటి ప్రశ్న
సొంత ప్రభుత్వం పైనే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ విజయశాంతి తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసారు. అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు దాటిపోతున్నా తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు ఇచ్చిన హామీలు ఎందుకు నెరవేర్చలేదంటూ రేవంత్ రెడ్డి సర్కారుని ప్రశ్నించారు. ఆమె తెలంగాణ శాసన మండలిలో మాట్లాడుతూ... తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసం బలిదానాలిచ్చిన ఉద్యమకారుల కుటుంబాలలో ఒకరికి ప్రభుత్వోద్యోగం ఇస్తామన్నారు. నెలకు రూ. 25 వేలు పెన్షన్ ఇస్తామన్నారు. ఇళ్లు కట్టిస్తామని చెప్పారు.
మనం ప్రభుత్వంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు దాటిపోతోంది. ఐనా ఉద్యమకారులకు ఇచ్చిన ఏ హామీ నెరవేర్చలేకపోతున్నాం. కారణాలు ఏమిటో నాకు తెలియదు కానీ మనం ఇచ్చిన హామీలు సాధ్యమైనంత త్వరగా అమలుచేయాలి. ఉద్యమకారులు మాకు ఇచ్చిన హామీలు ఎప్పుడు నెరవేరుస్తారని అడుగుతున్నారు. వారికి బదులు ఏం చెప్పాలి. జూన్ 2న తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా వారికి గుర్తింపు కార్డులు ఇస్తారని ఎదురుచూస్తున్నారు. న్యాయం చేయాలంటూ విజయశాంతి అభ్యర్థించారు.