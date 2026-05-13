బండి భగీరథ్ను అరెస్ట్ చేయమంటే నన్ను పోలీసు స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టిండ్రు: బక్క జడ్సన్
పోక్సో కేసులో వున్న బండి భగీరథ్ ను అరెస్ట్ చేయమంటూ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇంటి ముందుకు అడిగేందుకు వెళితే తననే పోలీసులు స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టిండ్రని బక్క జడ్సన్ సెల్ఫీ వీడియోలో వివరించారు. ఆయన ఆ సెల్ఫీలో మాట్లాడుతూ... బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి భగీరథ్ కంటే నేనేమైనా పెద్ద నేరస్థుడినా. నన్ను ఎందుకు పోలీసులు స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టిండ్రు. నాకు కనీసం టీ కూడా ఇవ్వలేదు. స్వయంగా బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేసినా ఎందుకు పోలీసులు భగీరథ్ ను అరెస్ట్ చేయడంలేదంటూ ప్రశ్నించారు.
బండి భగీరథ్ కంటే నేనే నేరస్థుడని పోలీసులు భావిస్తే తనను ఎన్ కౌంటర్ చేయండి అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. నిందితుడిపై చర్యలు తీసుకోకుండా అడిగివారిని అరెస్ట్ చేయడం ఏంటంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు జడ్సన్.
పోక్సో కేసు నిందితుడు బండి సంజయ్ కొడుకు బండి భగీరథ్ను అరెస్ట్ చేయమని సీఎం ఇంటికి పోయినందుకు నన్ను అరెస్ట్ చేశారు— Telugu Scribe (@TeluguScribe) May 13, 2026
ఇవాళ నేను బండి భగీరథ్ కంటే పెద్ద నేరస్థుడిని అయ్యానా
బండి సంజయ్ కొడుకు భగీరథ్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇంట్లోనే ఉన్నాడని నాకు అనుమానంగా ఉంది - బక్క జడ్సన్ https://t.co/AlRS1lXc68 pic.twitter.com/M9c3bKcnjQ
Nattikumar: తెలుగు ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ ప్రజాస్వామ్య పద్ధతులు లేకుండానే కొనసాగుతోంది
తెలుగు ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ సంయుక్త కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్న నట్టి కుమార్ సంయుక్త కార్యదర్శి పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, కౌన్సిల్ ప్రస్తుత పనితీరు పట్ల తీవ్ర నిరాశ, ఆందోళనతో నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాను. నిర్మాతలుగా, ఎగ్జిబిటర్లుగా మనం పర్సెంటేజ్ విధానాన్ని సరిగ్గా నిర్వహించడంలో విఫలమయ్యాము. కార్యవర్గ సభ్యులతో సరైన సమాచారం పంచుకోకుండానే ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, గిల్డ్ కార్యకలాపాలు నడపడం జరుగుతోంది.
ఎగ్జిబిటర్ల సమస్యల పరిష్కారినికి సిద్ధం - దానితోపాటు నిర్మాతల సమస్య లూ పరిష్కారం కావాలి
ఎగ్జిబిటర్లకు మాత్రమే కాదు.. డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు, నిర్మాతలకు కూడా సమస్యలు ఉన్నాయని తెలుగు సినీ నిర్మాతలు అన్నారు. తాము ఇబ్బందుల్లో ఉన్నామని, పర్సెంటేజ్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఎగ్జిబిటర్లు ఇటీవల ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ అంశంపై బుధవారం సాయంత్రం తెలుగు నిర్మాతలు ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ ప్రెస్ మీట్ లో నిర్మాతలు యలమంచిలి రవిశంకర్, సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాహు గారపాటి, సుధాకర్ చెరుకూరి, వెంకట సతీష్ కిలారు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
‘శ్రీనివాస మంగాపురం’ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు హీరోగా పరిచయమౌతున్న జయకృష్ణ ఘట్టమనేని తన స్టన్నింగ్ లుక్స్, ఆకట్టుకునే బేస్ వాయిస్తో మంచి ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేశారు. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడిగా, మహేష్ బాబు అన్న కొడుకుగా భారీ అంచనాల మధ్య ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెడుతున్న ఆయన ఆ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే తన ప్రామిస్ను నిలబెట్టుకుంటున్నారు.
మరో గ్లోబల్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన విరోష్ జోడి.. కపుల్ యాడ్ కు 9.1 మిలియన్ లైక్స్
విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక కలిసి నటిస్తున్న యాడ్స్ ఇన్ స్టాగ్రామ్ లైక్స్ లో గ్లోబల్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. ఈ జంటకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆదరణను ఈ లైక్స్ తెలియజేస్తున్నాయి. విరోష్ జోడి ఇటీవల కలిసి చేసిన ఎయిర్ బీఎన్ బీ కపుల్ యాడ్ కు ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో 9.1 మిలియన్ పైగా లైక్స్ వచ్చాయి. ఈ లైక్స్ ఇంకా పెరుగుతున్నాయి. ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో ఒక యాడ్ కు వరల్డ్ వైడ్ గా వచ్చిన సెకండ్ హయ్యెస్ట్ లైక్స్ ఇవే కావడం గమనార్హం.