  4. Why is there so much panic over the Jana Sena Telangana Indore meeting?
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Tuesday, 2 June 2026 (09:17 IST)

జనసేన తెలంగాణ ఇండోర్ సమావేశంపై ఎందుకు అంత జంకు?

జనసేన తెలంగాణ ఆవిర్భావ నవ నిర్మాణ సభకు అనుమతి రాకపోవడంపై తెలంగాణ జనసేన నాయకులు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొంతమంది తెలంగాణవాదులమంటూ జనసేనపై లేనిపోని అభాండాలు వేస్తూ సభను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. జనసేన నిర్వహించనున్న సభ 2000 మంది ప్రతినిధులతో ఇండోర్ ఏరియాలో జరగనుంది. ఆ సభపై కూడా కొంతమందికి ఎందుకు అంత ఉలికిపడుతున్నారంటూ విమర్శిస్తున్నారు.
 
మరోవైపు తెలంగాణ జనసేన దీనిపై స్పందిస్తూ... రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ మొదలుకుని ఎన్నో రాజకీయ పార్టీలు రేపు సభలు నిర్వహించుకుంటారు, వారందరికీ లేని అడ్డంకులు జనసేన పార్టీకి సృష్టించడం శోచనీయం. తెలంగాణ ఆట, పాట, సంస్కృతిని అభిమానించే వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ గారు. తెలంగాణ పోరాట స్పూర్తి తనకు ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం చెయ్యడానికి ప్రేరణ అని ఆయనే స్వయంగా చెప్పారు.
 
తనని ఆదరించిన తెలంగాణ ప్రజలకు మంచి చేయాలనే ఉద్దేశంతో పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన పార్టీ విస్తరణకు తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం శుభదినంగా భావించి తలపెట్టిన సభ "తెలంగాణ నవ నిర్మాణ సంకల్ప సభ." ఇలాంటి సభకి అనుమతి నిరాకరించడం విచారకరం అని పేర్కొంది.
లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు తన అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్ట్‌ 'సింగ్ గీతం' తో ముందుకు వస్తున్నారు. ప్రతిష్టాత్మక బ్యానర్లు వైజయంతి మూవీస్, స్వప్న సినిమా పై నాగ్ అశ్విన్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఆయాన్, అహల్యా బమ్రూ, శాలిని కొండెపుడి ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషించారు. రాక్ స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ అందించారు.

Sunitha: భానుచందర్, సునీత, సి కళ్యాణ్ ఆవిష్కరించిన కొత్త మలుపు ట్రైలర్ప్రముఖ గాయని సునీత తనయుడు ఆకాష్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం ‘కొత్త మలుపు’ జూన్ 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. భైరవి ఆర్థ్యా కథానాయికగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి శివ వరప్రసాద్ కేశనకుర్తి దర్శకత్వం వహించగా, తాటి బాలకృష్ణ నిర్మిస్తున్నారు. తథాస్తు క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మించిన ఈ మూవీని మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ విడుదల చేయనుంది.

SV Krishna Reddy: ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి మ్యూజిక్ కు వరల్డ్ రికార్డ్ గుర్తింపు దక్కిందిసకుటుంబ కథా చిత్రాలతో తెలుగు తెరకు మిరుమిట్లు గొలిపే విజయాలు అందించిన దిగ్దర్శకులు ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి ప్రస్తుతం తన 43వ సినిమా "వేదవ్యాస్" రూపొందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ నిర్మాత కె . అచ్చిరెడ్డి సమర్పణలో నూతన నిర్మాత కొమ్మూరి ప్రతాపరెడ్డి తన సాయి ప్రగతి ఫిలిమ్స్ బ్యానర్ పై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో పిడుగు విశ్వనాథ్ హీరోగా అరంగేట్రం చేస్తుండగా...కొరియన్ నటి జూన్ హ్యూంజీ, మంగోలియన్ నటుడు షరన్ బోల్డ్ సెగ్మెంట్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమవుతున్నారు.

Janhvi Kapoor : సినిమా అనేది ప్రజలకు చేసే సేవ : జాన్వీ కపూర్తన రాబోయే తెలుగు చిత్రం పెద్ది విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న సందర్భంగా 29 ఏళ్ల జాన్వీ కపూర్ న్యూఢిల్లీ లోని IANSతో మాట్లాడుతూ పలు విషయాలు వెల్లడించారు. సినిమాలో నటించడం ప్రేక్షకులను మెప్పిండం కోసం చేసే సేవ అని విశ్లేషించారు. సినిమా నిర్మాణం అనేది అంతిమంగా ప్రేక్షకులకు చేసే ఒక సేవ అని అభిప్రాయపడ్డారు.

Ravi Teja: మాస్ మహారాజా రవితేజ చిత్రం ఇరుముడి గ్లింప్స్ రాబోతోందిమాస్ మహారాజా రవితేజ నటిస్తున్న నూతన చిత్రం ఇరుముడి. అయ్యప్పమాలలో పలికే ఇరుముడి కథలో ట్విస్ట్ వుంటుందని దర్శకుడు శివ నిర్వాణ తెలియజేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ శివార్లో షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది. ఈ సందర్భంగా ఈ సినిమా గ్లింప్స్ ని జూన్ 3న విడుదల చేస్తున్నట్టు ఓ క్లాస్ పోస్టర్ తో కన్ఫర్మ్ చేశారు.