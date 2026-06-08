  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
  4. Wife Kills Army Jawan over Alleged Illicit Relationship, Surrenders
Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 8 June 2026 (12:12 IST)

సెలవుపై ఇంటికొచ్చి.. ఇంకోదానితో కులుకుతావా..? ఆర్మీ జవాన్‌ను హత్య చేసిన భార్య?

Crime
BY: సెల్వి
Publish: Mon, 8 Jun 2026 (12:02 IST) Updated: Mon, 8 Jun 2026 (12:12 IST)
google-news
అక్రమ సంబంధాల కారణంగా నేరాలకు పాల్పడే వారి సంఖ్య రోజు రోజుకీ పెరిగిపోతుంది. తాజాగా మెదక్ జిల్లాలో అక్రమ సంబంధం నెరుపుతున్నాడన్న ఆరోపణతో ఒక ఆర్మీ జవాన్‌ను అతని భార్య హత్య చేసింది. అనంతరం ఆమె పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయింది. ఉత్తరాఖండ్‌లోని తన క్యాంప్ కార్యాలయం నుండి సెలవుపై ఇంటికి వచ్చిన 49 ఏళ్ల ఆర్మీ జవాన్ పొన్నం కుమార్ గౌడ్, జూన్ 10న తిరిగి విధుల్లో చేరాల్సి ఉంది. 
 
అయితే, ఆదివారం నాడు పట్టణంలోని ఒక ఇంట్లో మరో మహిళతో ఉండగా కుమార్ భార్య పద్మ వారిని రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకుంది. దీనితో ఆగ్రహానికి గురైన ఆమె, తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి అతన్ని హత్య చేసింది. భార్య తన తల్లిదండ్రులకు, సోదరుడికి ఈ విషయం తెలియజేయడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. కుమార్ ప్రవర్తనపై తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్న వారు అతడిపై దాడికి దిగారు. ఈ దాడిలో తీవ్ర గాయాలపాలైన కుమార్ అక్కడికక్కడే మరణించాడు. పోలీసులు బీఎన్ఎస్ నిబంధనల కింద హత్య కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
About Writer
సెల్వి

Peddi contravercy : రాంచరణ్ పెద్ది మూవీ పై స్పందించని ప్రముఖులు, దర్శకుడు క్షమాపణ ?

Peddi contravercy : రాంచరణ్ పెద్ది మూవీ పై స్పందించని ప్రముఖులు, దర్శకుడు క్షమాపణ ?రాంచరణ్ పెద్ది మూవీ విడుదలకు ముందే ఎగ్జిబిటర్లు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, నిర్మాతల మధ్య మాటల యుద్ధం జరిగింది. ఇక రిలీజ్ తర్వాత పెద్ది సినిమా గురించి ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులెవరూ స్పందిచకపోవడం విచారకరమని సోషల్ మీడియా లో జోరుగా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. మామూలు సినిమాకు సైతం చిరంజీవి స్పందించి ట్వీట్ చేయడం ఆనవాయితీ. అదేవిధంగా బాలీవుడ్ సినిమా దురంధర్ విడుదల తర్వాత తెలుగు పరిశ్రమ హీరోలు, దర్శకులు తెగ ప్రచారాన్ని భుజాన వేసుకున్నట్లు స్పందించారు. వారంతా పెద్ది సినిమా తర్వాత ఏమయ్యారంటూ ఘాటుగా విమర్శిస్తున్నారు.

Sunitha: గాయని సునీత తనయుడు ఆకాష్ కు కొత్త మలుపు అవుతుందా..

Sunitha: గాయని సునీత తనయుడు ఆకాష్ కు కొత్త మలుపు అవుతుందా..ప్రముఖ నేపథ్య గాయని సునీత తనయుడు ఆకాష్ గోపరాజు హీరోగా ద్వితీయ చిత్రంగా కొత్త మలుపు రూపొందింది. ఇటీవలే టీజర్ ను విడుదల చేశారు. భైరవి అర్ధ్యా హీరోయిన్. శివ వరప్రసాద్ కేశనకుర్తి దర్శకుడు. తాటి బాలకృష్ణ నిర్మాత. జూన్ 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. తధాస్తు క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మితమైన ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ విడుదల చేయనుంది. ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ దర్శకుడు ఎ. కోదండరామి రెడ్డి చిత్ర ట్రైలర్‌ను విడుదల చేసి చిత్ర యూనిట్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Ravi Teja: కూతురి కోసం తండ్రిగా ఇరుముడి వేసుకున్న రవితేజ ఏం చేశాడు

Ravi Teja: కూతురి కోసం తండ్రిగా ఇరుముడి వేసుకున్న రవితేజ ఏం చేశాడుఅంకితభావం గల తండ్రి పాత్రలో రవితేజ ఇరుముడి చిత్రంలో కనిపించనున్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్' నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు శివ నిర్వాణ దర్శకుడు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన 'ది హార్ట్ ఆఫ్ ఇరుముడి' గ్లింప్స్ కు వచ్చిన అద్భుతమైన స్పందనతో సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. భక్తి, కుటుంబ భావోద్వేగాలు, యాక్షన్ అంశాల సమ్మేళనంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఉండబోతోంది.

Boyapati Srinu: భోళా బాలయ్య సాంగ్ అద్భుతంగా ఉంది : డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను

Boyapati Srinu: భోళా బాలయ్య సాంగ్ అద్భుతంగా ఉంది : డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీనుగాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ నందమూరి బాలకృష్ణ పుట్టిన రోజు(జూన్ 10) వేడుకలు సందర్భంగా రూపొందించిన "భోళా బాలయ్య" సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ ఘనంగా జరిగింది. ఎన్‌బీకే హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ వ్యవస్థాపకులు అనంతపురం జగన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను ముఖ్య అతిథిగా హాజరై వేడుకకు మరింత ప్రత్యేకత తీసుకొచ్చారు. అభిమానుల సందడి మధ్య ఈ కార్యక్రమం గ్రాండ్‌గా జరిగింది.

Trisha: త్రిషకు పెళ్లైందా... మెడలో ఆ మంగళసూత్రం ఏంటి... ఎవరు కట్టారు?

Trisha: త్రిషకు పెళ్లైందా... మెడలో ఆ మంగళసూత్రం ఏంటి... ఎవరు కట్టారు?అవును ప్రస్తుతం సినీ నటి త్రిష పెళ్లి చేసుకుందనే వార్త చక్కర్లు కొడుతోంది. ఆమె మెడలో ఒక ప్రత్యేకమైన లాకెట్ ధరించి కనిపించింది. సదరు లాకెట్ కేరళలోని సిరియన్ క్రైస్తవ సంప్రదాయంలో పెళ్లయిన మహిళలు ధరించే మంగళసూత్రం మిన్నులా వుంటుందని సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు చర్చ మొదలైంది.